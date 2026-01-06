واکنش وزارت بهداشت به اتفاقات بیمارستان ایلام
به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، دربارهی اتفاقات شب گذشتهی بیمارستان امام خمینی در ایلام گفت: با دستور وزیر بهداشت به رییس دانشگاه، موضوع به جدیت در دست بررسی است.
وی افزود: همه ما معتقدیم بیمارستان و مراکز امداد محیط آرامش و سلامت است و نباید دستخوش حرکتهایی قرار گیرد که مخل مبانی قانونی و انسانی این جایگاه باشد.
قطعاً با پیگیری دقیق ابعاد موضوع روشن خواهد شد و رجای واثق داریم که اگر قانونشکنی اتفاق افتاده باشد مراجع ذیصلاح به آن رسیدگی خواهند کرد.
ما در بیمارستانها براساس اصول انسانی هماره باید آمادهی خدمترسانی باشیم چه مراجعینمان معترض باشند، چه غیرمعترض و چه نیروی امنیتی.
این را بارها ثابت کردیم که در شرایط بحران، اصل بر وظیفه قانونی و انسانی ماست، اصلی که نه تنها یک قانون پذیرفته شده جهانی است که متون اخلاقی، حرفهای، دینی وحتی وطنی ما هم در مقابل آن کرنش میکنند.
دکتر کرمانپور در صفحهی مجازی خود نیز نوشته است:
بیمارستان، آمبولانس و تجهیزات امدادی متعلق به مردماند. حفظ حریم و حرمت آن یعنی احترام به جان مردم. در هر شرایطی آسیب به تیم سلامت یا تجهیزات امدادی آسیب زدن به خود ما است. این یک اصل انسانی و غیر قابل تردید است.