در حالی که قیمت سکه طی ساعات اخیر تا مرز ۱۷۰ میلیون تومان هم پیش رفت و هر گرم طلا جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، رئیس اتحادیه طلا عنوان کرد که دولت و تیم اقتصادی باید با برنامه‌ریزی و تغییر رویکرد ثبات را به بازار بازگردانند.

به گزارش تابناک، نادر بذرافشان - رئیس اتحادیه طلا و جواهر - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار طلا و سکه در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۴ توضیح داد: امروز در مقطعی قیمت سکه حتی حدود ۱۷۰ میلیون تومان هم اعلام شد اما در حال حاضر ساعت ( ۱۷ و ۲۰ دقیقه ) قیمت سکه حدود ۱۶۵ میلیون تومان است. دیروز انس جهانی طلا تقریباً ۱۰۰ دلار افزایش داشت و امروز هم حدود ۴۵ دلار رشد کرد، یعنی از دیروز تا امروز مجموعاً ۴۵ دلار افزایش داشتیم، اما در بازار داخلی عامل اصلی افزایش قیمت، بالا رفتن نرخ ارز بود که باعث شد طلا و سکه بیشتر از بازار جهانی افزایش پیدا کند.

طلا به چه سمت می‌رود؟

وی درباره پیش بینی خود از بازار برای روزهای آینده نیز توضیح داد: اینکه در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افتد بستگی به جهت حرکت بازار جهانی و همچنین روند نرخ ارز دارد. امروز نرخ ارز تا ۱۴۷ هم رفت که باعث شد قیمت سکه صبح به ۱۶۹ میلیون تومان برسد، ولی الان حدود ۱۶۵ میلیون تومان است. قیمت طلا هم تا حدود ۱۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رفت که الان حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد.

بذرافشان تاکید کرد: اینکه بازار در روزهای آینده کاهشی می‌شود یا در همین قیمت تثبیت خواهد شد یا روند افزایشی ادامه دارد، به بازار جهانی و ثبات نرخ ارز داخلی بستگی دارد. باید دید آیا افزایش‌های دیروز و امروز ادامه‌دار است یا نه. موضوع مهم دیگر این است که آیا نرخ ارز در این اعداد جدید پایداری دارد یا خیر؟

بازار شرایط خوبی ندارد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره شرایط بازار از نظر معاملات و خرید نیز گفت: بازار در حال حاضر شرایط خوبی ندارد و التهابی هم در بحث خرید مشاهده نمی‌شود. متأسفانه نبود ثبات قیمت و ثبات اقتصادی باعث شده همکاران ما شرایط مناسبی نداشته و دچار آسیب‌های مالی و اقتصادی شوند.

وی افزود: همکار ما سکه را می‌فروشد و سه ساعت بعد پنج میلیون تومان روی قیمت آن می‌آید. یا طلا را می‌فروشد و به فاصله سه ساعت هر گرم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان گران‌تر می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد پایداری و ثبات اقتصادی در بازارهای داخلی وجود ندارد که علت اصلی آن هم نبود ثبات در بازار ارز داخلی است. درست است که در سطح جهانی هم بازارها نوسان دارند، اما در بازار داخلی ما نوسانات متفاوت‌تر است و نقش عرضه و تقاضا و نوسان ارز بسیار پررنگ است.

افزایش قیمت دور از انتظار

بذرافشان تاکید کرد: متاسفانه تقاضا حتی کاهش هم داشته، اما نبود ثبات قیمت طلا باعث شده در یک روز شاهد افزایش‌های دور از انتظار باشیم؛ مثلاً در یک روز ۹ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت سکه یا افزایش حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی قیمت هر گرم طلا را داریم که اصلا خوب نیست. امیدواریم بانک مرکزی بتواند تصویر روشنی از ثبات نرخ ارز و پایداری اقتصادی ارائه دهد. قطعاً این موضوع می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد. اگر ثبات در نرخ ارز ایجاد شود، ثبات قیمت‌ها هم به‌دنبال آن خواهد آمد.

تاثیر منفی ارز تک نرخی روی قیمت طلا

وی درباره تک‌نرخی شدن ارز در این مقطع زمانی نیز اظهار کرد: نظر شخصی من این است که در شرایطی که طی هفته‌ها و یک ماه گذشته هم بازار جهانی افزایش داشته و هم بازار داخلی تحت تأثیر نوسان ارز بود و قیمت طلا به بیش از ۱۶ میلیون و سکه به حدود ۱۷۰ میلیون رسیده و با اعداد جدیدی روبه‌رو شده‌ایم، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، می‌تواند مکملی برای تشدید التهابات در بازار طلا، سکه و حتی ارز باشد. من شنیده‌ام رقم ۱۳۲ هزار تومان از سوی بانک مرکزی مطرح شده که این هم می‌تواند اثرگذار باشد.اگر دولت و بانک مرکزی تدابیر مؤثری برای کنترل ارز اتخاذ کنند و تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود، قطعاً نقش مهمی در به وجود آمدن ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها خواهند داشت.

نگرانی فروشنده و خریدار

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به نگرانی اصلی فعالان صنف طلا، توضیح داد: بخش مهمی از نگرانی کاسبان این است که طرف مقابل معامله هیچ اطمینانی ندارد. ظهر دیروز سکه ۱۵۰ میلیون بود، چهار ساعت بعد ۱۶۲ میلیون شد، امروز تا ۱۷۰ میلیون رفت و حالا ۱۶۵ میلیون است. یعنی در ۲۴ ساعت بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان نوسان قیمت سکه و بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان نوسان قیمت هر گرم طلا داشتیم. فروشنده امروز می‌فروشد، اما فردا یا حتی دو ساعت بعد توان جایگزینی کالا را ندارد و باید مبلغ بیشتری پرداخت کند. این نبود ثبات قیمتی ناشی از بازار جهانی و مهم‌تر از آن نوسان نرخ ارز در داخل کشور است. این وضعیت نیازمند مدیریت‌های کلان است.

بذرافشان در پایان افزود: همین شرایط در بازار موبایل و حتی مواد غذایی هم دیده می‌شود. دولت و تیم اقتصادی باید برنامه‌ریزی کنند، تغییر رویکرد بدهند یا بسته‌های حمایتی ارائه کنند تا ثبات به بازارها بازگردد. طلا و سکه نقش محوری در اقتصاد دارند و ایجاد ثبات در این حوزه می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر کل بازار داشته باشد.