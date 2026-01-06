صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان

طلا و سکه چند؟ / قیمت‌ها به چه سمتی می‌رود؟

در حالی که قیمت سکه طی ساعات اخیر تا مرز ۱۷۰ میلیون تومان هم پیش رفت و هر گرم طلا جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، رئیس اتحادیه طلا عنوان کرد که دولت و تیم اقتصادی باید با برنامه‌ریزی و تغییر رویکرد ثبات را به بازار بازگردانند.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۰۸
| |
2373 بازدید
طلا و سکه چند؟ / قیمت‌ها به چه سمتی می‌رود؟

به گزارش تابناک، نادر بذرافشان - رئیس اتحادیه طلا و جواهر - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار طلا و سکه در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۴ توضیح داد: امروز در مقطعی قیمت سکه حتی حدود ۱۷۰ میلیون تومان هم اعلام شد اما در حال حاضر ساعت ( ۱۷ و ۲۰ دقیقه ) قیمت سکه حدود ۱۶۵ میلیون تومان است. دیروز انس جهانی طلا تقریباً ۱۰۰ دلار افزایش داشت و امروز هم حدود ۴۵ دلار رشد کرد، یعنی از دیروز تا امروز مجموعاً ۴۵ دلار افزایش داشتیم، اما در بازار داخلی عامل اصلی افزایش قیمت، بالا رفتن نرخ ارز بود که باعث شد طلا و سکه بیشتر از بازار جهانی افزایش پیدا کند.

طلا به چه سمت می‌رود؟

همکار ما سکه را می‌فروشد و سه ساعت بعد پنج میلیون تومان روی قیمت آن می‌آید. یا طلا را می‌فروشد و به فاصله سه ساعت هر گرم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان گران‌تر می‌شود.

وی درباره پیش بینی خود از بازار برای روزهای آینده نیز توضیح داد: اینکه در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افتد بستگی به جهت حرکت بازار جهانی و همچنین روند نرخ ارز دارد. امروز نرخ ارز تا ۱۴۷ هم رفت که باعث شد قیمت سکه صبح به ۱۶۹ میلیون تومان برسد، ولی الان حدود ۱۶۵ میلیون تومان است. قیمت طلا هم تا حدود ۱۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رفت که الان حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد.

بذرافشان تاکید کرد: اینکه بازار در روزهای آینده کاهشی می‌شود یا در همین قیمت تثبیت خواهد شد یا روند افزایشی ادامه دارد، به بازار جهانی و ثبات نرخ ارز داخلی بستگی دارد. باید دید آیا افزایش‌های دیروز و امروز ادامه‌دار است یا نه. موضوع مهم دیگر این است که آیا نرخ ارز در این اعداد جدید پایداری دارد یا خیر؟

بازار شرایط خوبی ندارد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره شرایط بازار از نظر معاملات و خرید نیز گفت: بازار در حال حاضر شرایط خوبی ندارد و التهابی هم در بحث خرید مشاهده نمی‌شود. متأسفانه نبود ثبات قیمت و ثبات اقتصادی باعث شده همکاران ما شرایط مناسبی نداشته و دچار آسیب‌های مالی و اقتصادی شوند.

وی افزود: همکار ما سکه را می‌فروشد و سه ساعت بعد پنج میلیون تومان روی قیمت آن می‌آید. یا طلا را می‌فروشد و به فاصله سه ساعت هر گرم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان گران‌تر می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد پایداری و ثبات اقتصادی در بازارهای داخلی وجود ندارد که علت اصلی آن هم نبود ثبات در بازار ارز داخلی است. درست است که در سطح جهانی هم بازارها نوسان دارند، اما در بازار داخلی ما نوسانات متفاوت‌تر است و نقش عرضه و تقاضا و نوسان ارز بسیار پررنگ است.

قیمت طلا به بیش از ۱۶ میلیون و سکه به حدود ۱۷۰ میلیون رسیده و با اعداد جدیدی روبه‌رو شده‌ایم.

افزایش قیمت دور از انتظار

بذرافشان تاکید کرد: متاسفانه تقاضا حتی کاهش هم داشته، اما نبود ثبات قیمت طلا باعث شده در یک روز شاهد افزایش‌های دور از انتظار باشیم؛ مثلاً در یک روز ۹ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت سکه یا افزایش حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی قیمت هر گرم طلا را داریم که اصلا خوب نیست. امیدواریم بانک مرکزی بتواند تصویر روشنی از ثبات نرخ ارز و پایداری اقتصادی ارائه دهد. قطعاً این موضوع می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد. اگر ثبات در نرخ ارز ایجاد شود، ثبات قیمت‌ها هم به‌دنبال آن خواهد آمد.

تاثیر منفی ارز تک نرخی روی قیمت طلا

وی درباره تک‌نرخی شدن ارز در این مقطع زمانی نیز اظهار کرد: نظر شخصی من این است که در شرایطی که طی هفته‌ها و یک ماه گذشته هم بازار جهانی افزایش داشته و هم بازار داخلی تحت تأثیر نوسان ارز بود و قیمت طلا به بیش از ۱۶ میلیون و سکه به حدود ۱۷۰ میلیون رسیده و با اعداد جدیدی روبه‌رو شده‌ایم، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، می‌تواند مکملی برای تشدید التهابات در بازار طلا، سکه و حتی ارز باشد. من شنیده‌ام رقم ۱۳۲ هزار تومان از سوی بانک مرکزی مطرح شده که این هم می‌تواند اثرگذار باشد.اگر دولت و بانک مرکزی تدابیر مؤثری برای کنترل ارز اتخاذ کنند و تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود، قطعاً نقش مهمی در به وجود آمدن ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها خواهند داشت.

نگرانی فروشنده و خریدار

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به نگرانی اصلی فعالان صنف طلا، توضیح داد: بخش مهمی از نگرانی کاسبان این است که طرف مقابل معامله هیچ اطمینانی ندارد. ظهر دیروز سکه ۱۵۰ میلیون بود، چهار ساعت بعد ۱۶۲ میلیون شد، امروز تا ۱۷۰ میلیون رفت و حالا ۱۶۵ میلیون است. یعنی در ۲۴ ساعت بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان نوسان قیمت سکه و بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان نوسان قیمت هر گرم طلا داشتیم. فروشنده امروز می‌فروشد، اما فردا یا حتی دو ساعت بعد توان جایگزینی کالا را ندارد و باید مبلغ بیشتری پرداخت کند. این نبود ثبات قیمتی ناشی از بازار جهانی و مهم‌تر از آن نوسان نرخ ارز در داخل کشور است. این وضعیت نیازمند مدیریت‌های کلان است.

بذرافشان در پایان افزود: همین شرایط در بازار موبایل و حتی مواد غذایی هم دیده می‌شود. دولت و تیم اقتصادی باید برنامه‌ریزی کنند، تغییر رویکرد بدهند یا بسته‌های حمایتی ارائه کنند تا ثبات به بازارها بازگردد. طلا و سکه نقش محوری در اقتصاد دارند و ایجاد ثبات در این حوزه می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر کل بازار داشته باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا بازار طلا قیمت طلا سکه قیمت سکه افزایش قیمت دلار
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلار مجددا از ۱۴۷ هزار تومان عبور کرد
قیمت سکه رکورد زد
قیمت دلار دوباره افزایشی شد!
هم‌اکنون؛ سکه باز هم گران شد
قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۱۶ دی
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۴ دی
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز 15 دی
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۶ دی
رشد ۲ میلیونی مثقال طلا / پیش بینی قیمت‌های دوشنبه
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۳ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۳۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۴ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۲ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۹۰ نظر)
tabnak.ir/005fHA
tabnak.ir/005fHA