نشست اضطراری نمایندگان تهران برای مطالبات اصناف
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی از نشست فوق العاده نمایندگان استان تهران با حضور وزیر صمت به منظور بررسی فوری مطالبات بازاریان و اصناف در روز چهارشنبه خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سید علی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، با اشاره به برگزاری نشست فوقالعاده مجمع نمایندگان استان به منظور بررسی فوری مطالبات اصناف و بازاریان، بیان کرد: با توجه به حساسیت شرایط و نقش محوری که اصناف در ثبات اقتصادی کشور دارند، قرار شد نشست فوقالعادهای فردا چهارشنبه (۱۷ دیماه) در مجلس برگزار شود.
وی در ادامه اظهار کرد: این نشست با حضور نمایندگان تهران و مسئولان ارشد دستگاههای اجرایی مربوطه از جمله وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف و بازاریان به منظور بررسی فوری مطالبات اصناف و بازاریان برگزار خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست گفتگوی بیواسطه با این قشر جهت بررسی دغدغههای آنها و نحوه پاسخگویی و عملکرد دستگاههای مسئول است؛ اظهار کرد: قطعا مطالبات این قشر شریف و انقلابی، بهحق بوده و نیازمند رسیدگی فوری است و هرگونه تأخیر میتواند آثار گستردهای بر معیشت مردم و آرامش بازار داشته باشد.
یزدی خواه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر جایگاه ویژه بازاریان در انقلاب تصریح کرد: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی که برعهده دارد این موضوع را تا حصول نتیجه ملموس و رفع مشکلات اصناف و بازاریان دنبال خواهد کرد.