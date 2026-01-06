روغن در ایران از آلمان گرانتر است
بررسی قیمت روغن آفتابگردان در بازار ایران و آلمان، اختلاف معناداری را نشان میدهد که بار دیگر پرسشهایی درباره سیاستهای تنظیم بازار و زنجیره توزیع کالاهای اساسی در کشور ایجاد کرده است.
براساس تصویری منتشر شده، قیمت یک لیتر روغن آفتابگردان برند «ja» در آلمان ۱.۶۹ یورو اعلام شده است. با در نظر گرفتن هر یورو ۱۶۹ هزار تومان، قیمت این محصول در بازار آلمان حدود ۲۸۵ هزار تومان میشود.این در حالی است که در بازار ایران، روغن آفتابگردان اویلا با حجم ۹۰۰ میلیلیتر، ۳۰۳ هزار تومان قیمتگذاری شده؛ رقمی که نهتنها برای حجمی کمتر از یک لیتر است، بلکه از قیمت روغن در آلمان نیز بالاتر قرار میگیرد.
