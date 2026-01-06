متن و تصویر نامه فسخ قرارداد اندونگ با استقلال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در نامه‌ای که در ابتدای آن آمده است: «قرارداد من را فوراً و بر اساس دلیل موجه، طبق مقررات فیفا، فسخ کنید» و در پایین آن نام دیدیه اندونگ به چشم می‌خورد، این بازیکن اهل گابن دلایل خود را برای فسخ قرارداد با استقلال اعلام کرده است. ساعت این نامه ۰۹:۲۱ دقیقه روز جمعه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آذر سال ۱۴۰۴) است.

متن کامل این نامه که برای باشگاه استقلال، فدراسیون فوتبال و فیفا ارسال شده به شرح زیر است:

«جناب آقای تاجرنیا

مدیرعامل محترم باشگاه استقلال

با سلام

بدین وسیله این نامه به عنوان اخطار رسمی در خصوص نقض جدى تعهدات قراردادی از سوی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال در ارتباط با قرارداد استخدامی منعقده میان اینجانب و باشگاه به حضورتان ارسال می‌گردد.

مطابق مفاد صریح قرارداد فی‌مابین و در چارچوب قوانین و مقررات مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه‌های فدراسیون فوتبال ایران و همچنین مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فیفا مسئولیت کامل اخذ، تمدید و حفظ اعتبار ویزای ورود مجوز اقامت و پروانه کار اینجانب برای اشتغال قانونی در ایران به طور کامل بر عهده باشگاه استقلال می‌باشد.

با وجود همکاری مستمر و حسن نیت کامل از سوی اینجانب و علیرغم ارسال حدود پنجاه (۵۰) ایمیل و مکاتبه رسمی به باشگاه در بازه‌ای طولانی جهت پیگیری موضوع باشگاه استقلال تاکنون در انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود در خصوص موارد زیر قصور وتخلف آشکار داشته است:

اخذ ویزای ورود

صدور و تمدید مجوز اقامت

دریافت و حفظ مجوز رسمی کار

این قصور و عدم اقدام مؤثر، موجب گردیده که اینجانب از نظر قانونی امکان انجام وظایف حرفه‌ای و ایفای تعهدات قراردادی خود به عنوان بازیکن باشگاه استقلال را نداشته باشم که این امر به صراحت نقض اساسی قرارداد محسوب می‌گردد.

بدین وسیله رسماً اعلام می‌دارم که:

1. عدم پایبندی باشگاه استقلال به مقررات دولتی جمهوری اسلامی ایران قوانین فدراسیون فوتبال و الزامات فیفا یک نقض مستند و اثبات شده قرارداد محسوب می‌شود.

2. اینجانب در اختیار داشتن کلیه مستندات رسمی مقررات دولتی مکاتبات کتبی و ادله حقوقی را که مسئولیت کامل امور ویزا اقامت و مجوز کار را بر عهده باشگاه می‌داند، تأیید می‌نمایم.

3. با توجه به تداوم این تخلفات و عدم رفع آنها، اینجانب به استناد وجود دلیل موجه (Just Cause ) وفق مقررات فیفا، قرارداد خود را با اثر فوری فسخ می‌نمایم.

4. در صورت هرگونه اعتراض یا ابهام از سوی باشگاه استقلال باشگاه مختار است موضوع را از طریق فیفا یا دیوان داوری ورزش (CAS) پیگیری نماید. اینجانب آمادگی کامل برای ارائه کلیه اسناد مکاتبات و مستندات قانونی در مراجع ذی‌صلاح را دارم.

این اخطار بدون اسقاط هرگونه حق قانونی مطالبه خسارت یا پیگیری‌های بعدی اینجانب طبق قوانین و مقررات مربوطه صادر می‌گردد.

با وجود تأسف از رسیدن شرایط به این مرحله استمرار عدم انجام تعهدات از سوی باشگاه راهکار دیگری برای اینجانب باقی نگذاشته است.

با احترام

دیدیه ابراهیم اندونگ.»