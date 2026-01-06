پاسخ منفی پاختاکور به پرسپولیس!

به گزارش تابناک؛ باشگاه پرسپولیس پس از نهایی کردن انتقال ایگور سرگیف، در دومین گام در نقل‌وانتقالات زمستانی، مذاکرت جدی با خواجه‌اکبر علیجانوف مدافع راست تیم ملی ازبکستان و باشگاه پاختاکور انجام داد و در حالی که توافقات اولیه با باشگاه و بازیکن صورت گرفته بود، پاختاکوری‌ها اعلام کردند به این بازیکن نیاز دارند. در همین زمینه نیز پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز گذشته تماسی ویدیویی با مدیر باشگاه پاختاکور داشت و در نهایت مقرر شد تا این باشگاه ازبکستانی پاسخ نهایی خود به پیشنهاد پرسپولیس را تا پایان شب گذشته ارائه کند.

در جدیدترین اتفاق باشگاه پاختاکور رسماً به پیشنهاد پرسپولیس برای جذب علیجانوف پاسخ منفی داده و اعلام کرده است به این بازیکن نیاز دارد.

با این وجود مدیران باشگاه پرسپولیس همچنان در تلاش هستند تا بار دیگر باب مذاکره با مدیران پاختاکور را باز کنند و بتوانند رضایت آنها را جلب کنند. توافق اولیه باشگاه پرسپولیس با پاختاکور برای صدور رضایت‌نامه علیجانوف مبلغ ۶۵۰ هزار دلار بود که باشگاه ازبکستانی از تصمیم خود منصرف شد.

باشگاه پرسپولیس به‌طور همزمان بررسی گزینه‌های جایگزین برای علیجانوف را آغاز کرده است و احتمالاً به‌زودی به سراغ مذاکره با آنها خواهد رفت.