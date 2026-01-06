صفحه خبر لوگوبالا تابناک
لیدرهای آشوب در زنجان دستگیر شدند

لیدرهای اغتشاشات در زنجان تحت رصد پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه زنجان قرار دارند.
لیدرهای آشوب در زنجان دستگیر شدند

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ طی روزهای اخیر لیدرهای شبکه آشوب در شهر زنجان، اقدام به تحریک جوانان و نوجوانان به اغتشاش می‌کردند که با هوشیاری نیروهای امنیتی اقداماتشان در نطفه خفه شد.

این افراد که تلاش داشتند اعتراضات اقتصادی مردم را به سمت آشوب و اغتشاش هدایت کنند تحت رصد نیروهای امنیتی نیروهای اطلاعات سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان قرار گرفتند.

سازمان اطلاعات سپاه ‌با ‌اشراف کامل بر تحرکات مخرب این افراد، که در‌صدد تحریک جوانان برای برهم زدن نظم عمومی بودند، دستگیر کردند. 

روز گذشته هم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با اغتشاشگران اتمام حجت کرد و متذکر شد که هیچ‌گونه ارفاقی برای آنان در نظر گرفته نشده است. همینطور اژه‌ای به رؤسای دادگستری استان‌ها دستور داد شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به تخلفات اغتشاشگران ایجاد کنند و با فوریت به موارد آنان رسیدگی شود.

لیدر آشوب زنجان تحریک جوانان اعتراضات اقتصادی سازمان اطلاعات
