گزارشها از روند ناآرامی در خیابانهای کشور
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ گزارشها از سراسر کشور حاکیاست که بعد از گذشت چند روز از اعتراض اولیه و سپس ورود سرویسهای خارجی برای تبدیل اعتراض به آشوب و ناآرامنی امنیتی، طی دو ـ سه روز گذشته وضعیت حضور در خیابانها در کل کشور رو به تنزل بوده است و اوضاع بهسمت آرامش کامل پیش میرود.
میزان اغتشاشات و تجمعات نسبت به روزهای اولیه، کمتر از یکسوم شده است و در تجمعات پراکندهای نیز که صورت میگیرد، حضور هستههای بسیار کوچک غیرمردمی و آموزشدیده و خشن بسیار مشخص است.
دولتمردان آمریکا و برخی سران رژیم صهیونیستی با مشاهده وضعیت رو به آرامش کامل در کشور، از ۴۸ ساعت گذشته تلاش کردهاند با اقدامات رسانهای و جنگ روانی، مانع روند رو به تنزل ناآرامیها شوند به همین دلیل اظهارنظرهای آمریکاییها و اسرائیلیها در این ساعات افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
ورود سناتورهای آمریکایی و برخی سران رژیم صهیونیستی از جمله نتانیاهو به میدان از جمله این تحرکات بوده است.
علیرغم مسلح کردن بعضی از اغتشاشگران توسط عوامل خارجی، طی یکی ـ دو روز گذشته پروژه کشتهسازی نیز ناکام مانده است و عدم همراهی مردم با آنان، نقش بسیار مهمی در فروکش کردن ماجرا داشته است.
تا شب گذشته ۵۶۸ نفر از نیروهای انتظامی و ۶۶ نفر از نیروهای بسیج با اقدامات آشوبگران زخمی شدهاند؛ خویشتنداری فراوان نیروهای انتظامی برای تفکیک مردم از آشوبگران موجب شده است این مدافعان امنیت در برخی موارد، دچار صدماتی شوند. ۲ تن از این نیروهای حافظ امنیت کشور با گلوله جنگی و ۱۵۲ نفر با گلوله تفنگ شکاری و ۱۱ نفر نیز با چاقو مصدوم شدهاند.