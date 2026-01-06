صفحه خبر لوگوبالا تابناک
گزارش‌ها از روند ناآرامی در خیابان‌های کشور

گزارش ‌هاحاکی‌است میزان اغتشاشات و تجمعات نسبت به روزهای اولیه، کمتر از یک‌سوم شده است.
گزارش‌ها از روند ناآرامی در خیابان‌های کشور

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ گزارش‌ها  از سراسر کشور حاکی‌است که بعد از گذشت چند روز از اعتراض اولیه و سپس ورود سرویس‌های خارجی برای تبدیل اعتراض به آشوب و ناآرامنی امنیتی، طی دو ـ سه روز گذشته وضعیت حضور در خیابان‌ها در کل کشور رو به تنزل بوده است و اوضاع به‌سمت آرامش کامل پیش می‌رود.

میزان اغتشاشات و تجمعات نسبت به روز‌های اولیه، کمتر از یک‌سوم شده است و در تجمعات پراکنده‌ای نیز که صورت می‌گیرد، حضور هسته‌های بسیار کوچک غیرمردمی و آموزش‌دیده و خشن بسیار مشخص است.

دولت‌مردان آمریکا و برخی سران رژیم صهیونیستی با مشاهده وضعیت رو به آرامش کامل در کشور، از ۴۸ ساعت گذشته تلاش کرده‌اند با اقدامات رسانه‌ای و جنگ روانی، مانع روند رو به تنزل ناآرامی‌ها شوند به همین دلیل اظهارنظر‌های آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در این ساعات افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

ورود سناتور‌های آمریکایی و برخی سران رژیم صهیونیستی از جمله نتانیاهو به میدان از جمله این تحرکات بوده است.

علی‌رغم مسلح کردن بعضی از اغتشاشگران توسط عوامل خارجی، طی یکی ـ دو روز گذشته پروژه کشته‌سازی نیز ناکام مانده است و عدم همراهی مردم با آنان، نقش بسیار مهمی در فروکش کردن ماجرا داشته است.

تا شب گذشته ۵۶۸ نفر از نیرو‌های انتظامی و ۶۶ نفر از نیرو‌های بسیج با اقدامات آشوبگران زخمی شده‌اند؛ خویشتن‌داری فراوان نیرو‌های انتظامی برای تفکیک مردم از آشوبگران موجب شده است این مدافعان امنیت در برخی موارد، دچار صدماتی شوند. ۲ تن از این نیرو‌های حافظ امنیت کشور با گلوله جنگی و ۱۵۲ نفر با گلوله تفنگ شکاری و ۱۱ نفر نیز با چاقو مصدوم شده‌اند.

ناآرامی تجمعات اغتشاشات رژیم صهیونیستی آشوبگران خویشتن‌داری مدافعان امنیت
