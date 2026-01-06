صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛ ؛

از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله

در حالی که مردم در صف‌های روغن به دنبال یک بطری میان‌بر می‌گردند، در انبارهای مخوف جاده مخصوص، اقیانوسی از روغن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حبس شده است و آن کسی نیست جز گروه مدلل که با تصاحب برندهای لادن و بهار، حالا فرمان‌روای بی‌چون و چرای سفره های مردم است که توانسته با رانت اطلاعاتی از تغییر نرخ ارز، عرضه را به صفر رسانده تا از هر بطری روغن، بیش از ۱۰۰ درصد سود بادآورده به جیب بزند و هم سفره مردم را غارت کند.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۷۱
| |
47066 بازدید
|
۴۹

از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله

​آقایان مسئول! صدای خرد شدن استخوان‌های مردم زیر بار گرانی ۱۲۰ درصدی روغن را نمی‌شنوید؟ در حالی که کارخانه‌های گروه مدلل با ظرفیت کامل تولید می‌کنند، قفسه فروشگاه‌ها خالی است؛ این تناقض مضحک تنها یک معنا دارد و آن احتکار به امید دلار ۱۵۰ هزار تومانی؛ درحالیکه طبق قانون، اخلالگران در نظام اقتصادی، مجازات این بازی کثیف با معیشت مردم، صراحت دارد و سوال اینجاست که چرا صندلی «سلطان‌ روغن» هنوز در دادگاه خالی است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گزارش های تکان‌دهنده از وضعیت بازار روغن نشان می‌دهد که یک هلدینگ خاص با در اختیار داشتن ۶۰ درصد بازار، عملاً برای نظام توزیع کشور «عیین تکلیف» می‌کند و تحمیل خرید کالاهای حاشیه‌ای در کنار روغن و توزیع قطره‌چکانی، تنها بخشی از باج‌خواهی این امپراتوری اقتصادی از معیشت مردم است که ردپای رانت در تالار دوم ارز و دست‌های پشت پرده‌ای پرده ای برمی دارد که روغن را از سفره‌ها به انبارها فرستاد. 

امروز قیمت‌های جدید با جهشی قابل توجه منتشر شد (لیست قیمت) که حاکی از  افزایش عجیب و غریبی در نرخ روغن خوراکی است برای مثال قیمت روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی که پیش از این حدود ۷۹ هزارتومان بود با حذف ارز ترجیحی اکنون در فروشگاه‌ها به حدود ۱۷۵ هزارتومان رسیده که افزایش ۱۲۱/۵ درصد را نشان می‌دهد و یا روغن پخت و پز که پیش از این ۷۲ هزار تومان به فروش می‌رسد و روغن نیمه جامد ۲/۷ کیلویی که قیمت قبلی آن ۲۶ هزارتومان بود که درحال حاضر به قیمت ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. 

برخی منابع به تابناک اعلام کرده‌اند که برخی کارخانه‌ها اقدام به عدم عرضه کالا با هدف هدف نگهداری موجودی انبار برای فروش با نرخ‌های جدید و پس از ابلاغ رسمی قیمت‌ها کرده‌اند حتی با احتکار بیشتر پس از اعلام قیمت‌های جدید به تشنه‌تر شدن بازار و عطش قیمت‌ها دامن زده اند. 

از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله

​سفره مردم در تسخیر «مافیای روغن»

بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد قفسه‌های روغن در فروشگاه‌ها خالی است و روغن مایع و سرخ کردنی به سختی پیدا می‌شود و یا با روش «فروش مشروط» (فروش روغن در کنار کالا‌های دیگر) و یا به خریدار با دو برابر قیمت درج شده داده می شود که نشان‌دهنده اختلال در نظام توزیع توسط تامین‌کنندگان اصلی است.

 اما کارخانه های تولیدی در «وضعیت انتظار» قرار گرفته اند به طوری که به دلیل تغییر نرخ ارز، تولید را متوقف نکرده‌اند، اما توزیع را قطره‌چکانی کرده تا سود ناشی از مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید را به حداکثر برسانند و این همان نقطه‌ای است که قوه قضائیه می‌تواند تحت عنوان «اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» نسبت به آن اشاره کرده بود. 

«گروه مدلل» دی ماه سال گذشته بود که با خرید شرکت صافولا بهشهر مالک برند‌های لادن و بهار ، کنترل بیش از ۶۰ درصد بازار روغن نباتی را در اختیار گرفت که مصداق عینی «انحصار»در یک کالای استراتژیک است.

 روغن نمی‌دهیم تا قیمت را چندبرابر نکنید !

گزارش‌های میدانی و اظهارات انجمن صنایع روغن نباتی نشان می‌دهد که بازار در وضعیت «انتظار برای سود حداکثری» قرار دارد ؛ درحالی که کارخانه‌های زیرمجموعه مدلل ازجمله لادن، بهار، غنچه و نازگل تولید را متوقف نکرده، اما خروجی انبار‌ها به شدت کاهش یافته است که هدف از این کار، نگه داشتن موجودی تولید شده با ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی در انبارهاست تا بلافاصله پس از رسمیت یافتن نرخ‌های جدید ئ بر اساس دلار ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم، کالا‌ها با قیمت‌های چندبرابری عرضه شود.

​وقتی «روغن» اسلحه می‌شود...

همچنین گذاشتن شرط فروش مشروط ازجمله «فروش روغن به شرط خرید کیک یا تن‌ماهی» نشانه بارز سوء استفاده از قدرت انحصاری این خانواده است؛ بنابراین وقتی یک هلدینگ، نبض بازار را در دست دارد، شبکه توزیع را مجبور به پذیرش شرایط خود می‌کند.

آنچه خانواده مدلل را از سایرین متمایز می‌کند، زنجیره کامل تأمین است به طوری که آنها از بزرگ‌ترین واردکنندگان دانه‌های روغنی و روغن خام هستند و با تصاحب صافولا، اکنون صاحب بزرگ‌ترین ظرفیت تصفیه روغن کشور بوده که این انحصار باعث شده است تا نهاد‌های نظارتی گاهی در برخورد با آنها احتیاط کنند، زیرا هرگونه توقف فعالیت این گروه می‌تواند به سرعت باعث نایاب شدن مطلق روغن در سطح ملی خواهد شد که براساس قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، اقدامات گروه مدلل مصداق تخلفات گوناگون است. 

وقتِ برخورد با «دانه درشت‌های» بازار روغن

ازجمله تخلفات گروه مدلل می‌توان به مواردی، چون احتکار (ماده ۴ قانون تعزیرات) به منظور نگهداری کالا به قصد گران‌فروشی یا اخلال در نظام عرضه است که با توجه به آمار گمرک که نشان‌دهنده رشد ۷۲ درصدی واردات روغن خام در ۸ ماهه اول ۱۴۰۴ است، اما ادعای «کمبود مواد اولیه» توسط کارخانه‌ها از نظر قانونی مسموع نیست و نشان‌دهنده حبس کالا در انبارهاست.

همچنین اخلال در نظام اقتصادی (ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران) که به معنی ایجاد انحصار در مایحتاج عمومی که منجر به سختی معیشت مردم است، می‌تواند مجازات‌های سنگینی از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و ضبط اموال را در پی داشته باشد و طبق قانون رقابت، هماهنگی بین شرکت‌های یک هلدینگ برای کاهش عرضه و بالا بردن قیمت، جرم تلقی می‌شود . 

البته هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه در روز‌های گذشته نشان‌دهنده اتمام حجت با «سلطان‌های اقتصادی» است، اما با این حال، تا زمانی که ساختار رقابتی به بازار بازنگردد و انحصار بالای ۶۰ درصدی شکسته نشود، این خانواده یا گروه‌های مشابه همواره با استفاده از رانت اطلاعاتی (پیش‌بینی تغییر نرخ ارز)، بازار را به نفع خود مهندسی خواهند کرد.

اکنون که هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه به اخلالگران اقتصادی، در بوته آزمایش «بازار روغن» قرار دارد ؛ جایی که خانواده مدلل با تصاحب برندهای بزرگی چون لادن و بهار، زنجیره‌ای از واردات تا سفره مردم را به انحصار درآورده است و با حبس کالا در انبارها، به تشنه‌تر شدن بازار دامن می‌زنند باید دید که دستگاه قضا مصلحت‌سنجی در برابر این کارتل اقتصادی را کنار خواهند گذاشت؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت روغن مایع قیمت روغن آفتابگردان انجمن صنایع روغن نباتی گروه مدلل شرکت صافولا بهشهر احتکار روغن‌های وارداتی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹۵
در انتظار بررسی: ۶۶
انتشار یافته: ۴۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
90
پاسخ
روغنهای باقی مانده با قیمت قبل باید از طریق همون کالابرگ وبه قیمت سابق به هر خانواده طبق سهمیه تخصیص داده بشه خیلی هم راحت میشه با عدالت توزیعش کرد .کلی فروشگاه زنجیره ای هست که عملا بازوی فروش کالابرگی هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یادی کنیم از اعدام سلطان سکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
190
8
پاسخ
تا کور شود هر آنکس نتوان دید اختیار مالش را دارد
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
داداش برای شکر هم همین کارو کرد شد سلطان شکر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ارز دولتی مال پدر کسی نیست مال ملته و خورندگانش باید محاکمه و مجازات شن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
40
پاسخ
چون مواد اولیه از روسیه میاد !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
82
پاسخ
دادستان کل کشور کجا باید ورود کنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
11
66
پاسخ
کسی جرات نداره؟ ماموریت بدید به ثابتی یا رسایی میرن کت بسته ورش میدارن میارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
87
پاسخ
روغن مایع هم نایاب شد البته برای سلامت مردم بهتره ولی جایگزین ارزونشم در دسترس نیست بهتره بریم تو جنگل دنبال غذا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
روغن مایع نخوری، نمیمیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
102
پاسخ
تابناک چرا درباره گروه میهن که صاحب برند طبیعت است نمی نویسی مقدار ارز ۲۸۰۰۰ تومنی که این گروه دریافت کرد چقدر است چرا قوه قضاییه ورود نمی کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
68
پاسخ
شاید ملی کردن صنعت روغن نباتی یکی از راههای فوری پایان بخشیدن به این معضل باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
68
پاسخ
اون واحد که مشخص هست مرجع رسیدگی هم مشخص هست ... مشکل از کجاست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
97
پاسخ
فقط اعدام
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۳ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۳۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۴ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۲ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۹۰ نظر)
tabnak.ir/005fGZ
tabnak.ir/005fGZ