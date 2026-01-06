صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فشار به هنرمندان برای حمایت از آشوب

در فتنه‌ها و بحران‌ها، هنرمندان زیر فشار قرار می‌گیرند تا از آشوب حمایت کنند؛ وگرنه حذف یا ضرب و شتم می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۶۶
| |
111313 بازدید
|
۴۷

فشار به هنرمندان برای حمایت از آشوب

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، چرا همیشه به هنرمندان فشار آورده می‌شود که در اعتراضات و فتنه‌های گوناگون طرف یک جریان خاص باشند؟ پاسخ در منطق خودکامانه و انحصارطلبانه‌ای است که سال‌هاست بر برخی حلقه‌های فعال در عرصه فرهنگ و هنر سایه افکنده است؛ منطقی که جهان را به دو دسته «با ما هستی» و «نیستی و باید حذف شوی» تقسیم می‌کند.

در این چارچوب، سکوت، بی‌طرفی یا حتی تفکیک اعتراض از اغتشاش تحمل نمی‌شود و هنرمند ناچار است یا هم‌صدا شود یا هزینه حذف، تخریب و فشار را بپردازد. نکته مهم آن است که این حلقه‌ها پس از هر بحران یا اعتراض، خود به سرعت با جریان‌های حکومتی وارد همکاری می‌شوند و همان منطق «با ما باش یا حذف شو» را ادامه می‌دهند.

این پدیده مسبوق به سابقه است. هرگاه توهین، طرد اجتماعی، انزوا و حذف از کار توسط حلقه‌های خاص به نتیجه نرسیده، سطح فشار بالاتر رفته است؛ تا جایی که در حوادث سال 1401، حتی به ضرب‌وشتم فیزیکی در خیابان نیز متوسل شدند.

نمونه شاخص آن مهران رجبی است که خود بارها اعلام کرده در خیابان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. یا کاظم نوربخش که اخیراً با انتشار ویدئویی، از فشارها و هجمه‌هایی گفت که چرا باید نسبت به اعتراضات، واکنش اینستاگرامی نشان داد و عملاً از جریان آشوب حمایت کرد.

این فشارها تنها به یک یا دو نفر محدود نماند. برخی بازیگرانی که تصمیم گرفتند از اینستاگرام و فضای مجازی خداحافظی کنند نیز هدف حملات سازمان‌یافته قرار گرفتند؛ حتی در مواردی، گروه‌هایی با راه‌اندازی صفحات جعلی منتسب به این هنرمندان، مدیریت آن‌ها را در دست گرفتند تا مواضعی خلاف نظر واقعی‌شان منتشر کنند.

این جریانات واقعی‌اند؛ همان‌طور که مهران رجبی، بازیگر سینما و تلویزیون، صریحاً از آن پرده برداشت و گفت از هنرمندان می‌خواهند «در میدان باشند» و حمایت کنند. حال آنکه هنرمندان اصیل همواره صف اعتراض را از اغتشاش جدا دانسته‌اند؛ نه فقط امروز، بلکه در تمام برهه‌هایی که کشور با فتنه‌های گوناگون مواجه بوده است.

مهران رجبی تأکید می‌کند: «همیشه همین‌طور بوده. در دوره‌های قبل هم، حتی من که مواضعم مشخص بود، بدترین توهین‌ها را می‌کردند که چرا حرف نمی‌زنی. ما دنیا دیده‌ایم؛ از جنگ تا امروز. فریب این حرف‌ها را نمی‌خوریم. اما خیلی از همکاران جوان‌تر این میدان‌دیدگی را ندارند و گاهی با یک فشار، وارد ماجرایی می‌شوند که بعداً جبران‌ناپذیر است.»

او با اشاره به موج فحاشی در فضای مجازی می‌گوید: «امپراتوری فحاشی مجازی از صد لشکر هم اثرگذارتر شده است. بعضی‌ها گرفتار تعداد فالوئر و شبکه‌ها می‌شوند، در حالی که عزت و احترام را خدا می‌دهد، نه فضای مجازی.»

رجبی که خود حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارد، می‌افزاید: «چون من در این فضاها نیستم، سراغم نمی‌آیند؛ اما به سراغ دیگران می‌روند.»

این بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه به مشکلات کشور نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «مملکت دچار مشکلات اقتصادی و تورمی است؛ کلافی درهم‌تنیده که راه‌حلش فقط از داخل می‌گذرد. مسئولان باید جدی‌تر عمل کنند. اینکه دلارهای رانتی می‌رود و برنمی‌گردد، مردم را ملتهب می‌کند. برخورد قاطع و شفاف، اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند.»

او هشدار می‌دهد که کشور زیر فشار قدرت‌های جهانی است و تجربه نشان داده هیچ‌جا با دخالت خارجی به رستگاری نرسیده است: «دشمن خیرخواه ما نیست. این را تجربه تاریخی ثابت کرده. خوشبختانه بعد از وقایع 1401، بسیاری از جوان‌ها به دشمن‌شناسی دقیق‌تری رسیده‌اند.»

رجبی در پایان تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری جریان‌های خارجی بر تحریک احساسات جوانان ادامه دارد، اما آگاهی عمومی رو به افزایش است: «باید تشخیص داد دشمن کیست و دوست کدام است. ان‌شاءالله با عقلانیت و هوشیاری، این مسائل حل خواهد شد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هنرمندان اعتراضات فتنه شبکه های اجتماعی احساسات
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وظیفه دولت و حاکمان پاسخگویی به معترضان است
انهدام لیدرهای ناآرامی‌های تهران توسط سپاه
دستور پزشکیان به وزارت کشور درباره ناآرامی‌های ایلام
ماجرای انفجار در رباط‌ کریم
دستگیری عاملان اصلی آشوب در قزوین
تناقض رفتاری شریفی زارچی در توئیت خبرسازش + عکس
بی‌اعتنایی مردم و کسبه ساری به فراخوان اعتصاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۴۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
63
پاسخ
مهران رجبی مهران غفوریان سیامک انصاری ….
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
72
78
پاسخ
بله متاسفانه.
من به عنوان یک فرد نسبتا خنثی هستم...
الان در جمع که قرار می گیرم، هر دو طرف فشار میاورند که مثل انها فکر کنم و حرف آنها را تایید کنم!
این فشار به ویژه از سوی مخالفان نظام ج. ا. حتی شدیدتر و توهین آمیز تر هم هست! و عملا با حرف های زشت مواجه می شوی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
29
86
پاسخ
اینا که هنرمند نیستن سلبریتی هستن. کسی که با فشار بخواد شرف و مواضعش تغییر کنه خیلی راحت با یه چک بدن خودشو میفروشه دیگه
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
30
128
پاسخ
چی میگی تابناک یه نگاه به دلار کردی شده ۱۴۷ هزار تومن یعنی حقوق ما شده کمتر از ۱۰۰ دلار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
80
74
پاسخ
کسی باید خیلی احمق باشه که به تحریک چندنفر سریع تحریک بشه وبخوام درمسیر کسانی درخط دشمن حرکت میکنن حرکت کنه
ا.ع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
24
102
پاسخ
سلام.من از هرچه سلبریتی ناسپاس نمک به حرام بیزارم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
33
116
پاسخ
هیچ فشاری نیست خودشان عقل دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
7
76
پاسخ
بالاخره آشوب هست یا اعتراضات
ناشناس
|
Bulgaria
|
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
38
34
پاسخ
حرف ایشون درسته.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
62
38
پاسخ
من قطعا با اغتشاش وآشوب که نشانه های دشمن شاد کن است مخالف هستم/اما مهران رجبی خو دش هم چندان آدم معقولی نیست
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
مگه گفته من آدم معقولی هستم ؟ بده خدا نظر شو گفته
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fGU
tabnak.ir/005fGU