روایت تازه پنتاگون از حمله شبانه به اقامتگاه مادورو
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر دفاع آمریکا، پیت هگزث، روز دوشنبه جزئیات جدیدی از عملیات نظامی غیرقانونی ارتش آمریکا برای بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، فاش کرد و آن را عملیاتی «دقیق، غافلگیرکننده و ماهها تمرینشده» توصیف کرد.
هگزث در سخنرانی برای ملوانان ناو هواپیمابر یواساس جان اف. کندی در ویرجینیا گفت، مادورو تا سه دقیقه پیش از ورود نیروهای آمریکایی هیچ اطلاعی از نزدیک شدن آنها نداشت.
او با لحنی کنایهآمیز افزود، «مادورو در شب عملیات با چند نیروی آمریکایی که عینک دید در شب داشتند ملاقات کرده بود (اشاره به حضور نیروهای دلتا فورس در اتاق وی). حتی همسرش گفته بود فکر میکنم صدای هواپیما میآید.»
به گفته وزیر دفاع آمریکا، حدود ۲۰۰ نیروی آمریکایی بامداد شنبه در عملیاتی شبانه به اقامتگاه مادورو در مرکز کاراکاس یورش بردند. پیش از ورود نیروهای ویژه، جنگندهها و بمبافکنهای آمریکایی سامانههای پدافندی ونزوئلا را هدف قرار دادند تا مسیر برای ورود کماندوهای دلتا فورس هموار شود. با این حال، نیروهای آمریکایی پس از فرود بالگردها با آتش سنگین مواجه شدند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز یکشنبه در هواپیمای ایر فورس وان تأیید کرد که یکی از بالگردها بهشدت آسیب دید، اما تأکید کرد «همه نیروها بازگشتند».
به گفته مقامهای آمریکایی، چند سرباز آمریکا زخمی شدند. در مقابل، منابع رسمی از کشته شدن دهها نفر در طرف ونزوئلایی خبر دادهاند. دولت کوبا اعلام کرد ۳۲ شهروند کوبایی که در تیم حفاظتی مادورو حضور داشتند، در این درگیریها کشته شدند.
ترامپ گفت، «متأسفانه تلفات زیادی در طرف مقابل رخ داد؛ تعداد قابلتوجهی از کوباییها هنگام محافظت از مادورو کشته شدند.»
بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی پس از شکستن حلقههای حفاظتی، مادورو را پیش از رسیدن به اتاق امن بازداشت کردند. مقامهای نظامی میگویند این عملیات ماهها تمرین شده و حتی نمونهای مشابه از اقامتگاه مادورو برای شبیهسازی سناریوهای مختلف ساخته شده بود.
ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت این عملیات بر پایه «تکرار و افزونگی» طراحی شده است. «ما تمرین میکنیم نه برای اینکه درست انجام دهیم، بلکه برای اینکه مطمئن شویم امکان خطا وجود ندارد.»
همچنین منابع آمریکایی فاش کردند که سازمان سیا از ماه اوت با استفاده از یک عامل نفوذی در حلقه نزدیکان مادورو، تحرکات او را بهطور مستمر رصد میکرده است.
در همین حال، حضور نظامی گسترده آمریکا در آبهای نزدیک ونزوئلا ادامه دارد و به گفته دو مقام آگاه، نیروهای آمریکایی در حال برنامهریزی برای توقیف یک نفتکش تحریمشده دیگر هستند که ماههاست تحت تعقیب قرار دارد.