مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از تکمیل ۱۰۱ حلقه چاه نفت و گاز در سال جاری خبر داد و گفت: متراژ حفاری از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰۳ هزار و ۴۵۶ متر رسیده است.

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، مرتضی فولادی با اشاره به اینکه چاه تعمیری ۱۷۳ میدان نفتی مارون صدویکمین حلقه چاه بود که به‌وسیله دکل ۷۵ فتح ناوگان حفاری شرکت تکمیل نهایی شد، اظهار کرد: از چاه‌های حفرشده امسال ۸۲ حلقه در گستره عملیاتی پنج شرکت بهره‌برداری نفت و گاز تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تکمیل نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه از مجموع چاه‌های تکمیل‌شده (۱۰۱ حلقه چاه) ۲۲ حلقه توسعه‌ای - توصیفی و ۷۹ حلقه تعمیری بوده است، گفت: در این مدت ۶ حلقه چاه در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی، سه حلقه شرکت نفت فلات قاره، چهار حلقه شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۶ حلقه در قالب پروژه تکمیل نهایی شد.

فولادی با بیان اینکه متراژ حفاری از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰۳ هزار و ۴۵۶ متر رسیده است، بیان کرد: هم‌اکنون ۶۴ دستگاه حفاری ناوگان شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور در چرخه عملیات قرار دارد.