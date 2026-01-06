En
کد خبر:۱۳۵۰۲۵۶
4279 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

کارشناس تلویزیون: دلار مثل حضرت سلیمان مرده!

کوروش علیانی کارشناس تلویزیون بعد از حمله به ونزوئلا گفت با تشبیه دلار به حضرت سلیمان که مرده بود و موریانه عصایش را خورد و سلیمان زمین افتادند و همه از مرگش خبردار شدند، وضعیت دلار را به حضرت سلیمان مرده تشبیه کرد! اظهارات این کارشناسان که در شرایطی که روزانه پول ملی کشورمان در حال سقوط است و مسئولین بانک مرکزی عاجز از توقف این وضعیت هستند را می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
76
پاسخ
برای افراد کم سوادی مثل شما مرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
56
پاسخ
رانت فقط گرفتن ارز ترجیحی نیست. رانت بسیارند در ایران و رانت گیرندگان بسیارتر
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
63
پاسخ
خب داستان ماری آنتوانت رو شنیدی که می گفت نون ندارین پس بیسکویت بخورین ؛ یعنی اصلاً یا خبر نداری یا خودتو به اون راه می زنی ؛ کارشناس
