کارشناس تلویزیون: دلار مثل حضرت سلیمان مرده!
کوروش علیانی کارشناس تلویزیون بعد از حمله به ونزوئلا گفت با تشبیه دلار به حضرت سلیمان که مرده بود و موریانه عصایش را خورد و سلیمان زمین افتادند و همه از مرگش خبردار شدند، وضعیت دلار را به حضرت سلیمان مرده تشبیه کرد! اظهارات این کارشناسان که در شرایطی که روزانه پول ملی کشورمان در حال سقوط است و مسئولین بانک مرکزی عاجز از توقف این وضعیت هستند را میبینید و میشنوید.
