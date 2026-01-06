صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اعلام ورزشگاه دیدار فولاد هرمزگان - استقلال

ورزشگاه محل برگزاری مسابقه دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی یادواره آزادسازی خرمشهر اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۵۵
| |
3119 بازدید
اعلام ورزشگاه دیدار فولاد هرمزگان - استقلال

به گزارش تابناک؛ دیدار دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ساعت ۱۵ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌شود.

مسئولان سازمان لیگ دیروز از امکانات این ورزشگاه بازدید کردند. البته هنوز تکلیف استفاده از VAR در این بازی به طور قطعی مشخص نشده، اما به احتمال فراوان این امکان فراهم شود.

ورزشگاه استقلال هرمزگان سازمان لیگ تابناک ورزشی ورزشگاه خلیج فارس VAR
