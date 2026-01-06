مجید حیدری، رئیس تیم چک و خنثی و فرمانده آمادگاه مهماتی شهید الماسیان اظهار کرد: صدای شنیده شده در شهرستان خرم آباد ناشی از عملیات کنترل شده ایمن و امحا مهمات تاریخ مصرف گذشته توسط تیم تخصصی چک و خنثی این یگان انجام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی و رسانه قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان، رئیس تیم چک و خنثی و فرمانده آمادگاه مهماتی شهید الماسیان اظهار کرد: صدای شنیده شده در شهرستان خرم آباد ناشی از عملیات کنترل شده ایمن و امحا مهمات تاریخ مصرف گذشته توسط تیم تخصصی چک و خنثی این یگان انجام گردیده است.

سرهنگ مجید حیدری گفت: این فرآیند بدلیل پوشش گیاهی منطقه در فصل‌های بهار و تابستان قابل انجام نمی‌باشد لذا در فصول سرما و در روز‌هایی با جو آب و هوایی مناسب در ساعات ۱۰ تا ۱۴ پایان سال جاری انجام می‌شود.

وی افزود: از شهروندان گرامی درخواست می‌گردد در این خصوص هیچ گونه نگرانی نداشته باشند و اطمینان داد که اقدامات انجام‌شده در چارچوب ضوابط ایمنی صورت می‌گیرد.