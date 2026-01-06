نبض خبر
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
حمید رسایی؛ نماینده مجلس که احساس میکند شورای سران قوا اختیارات مجلس را محدود کرده و بارها بابت این موضوع اعتراض کرده، امروز به سیم آخر زد و در صحن گفت: «بابا جمع کنید این مجلسو درشو تخته کنید. به خدا ما اینجا هیچکاره ایم. صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه...» اظهارت کامل رسایی در تابناک میبینید و میشنوید.
از اول هم هیچ کاره بودی ولی فکر میکردی همه کاره ای
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
استعفا بده، رسایی شعار نده، عمل کن.
ناشناس| |
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ما که خونده بودیم که زمانی میاد هرکس حرف حق بزنه تنها میمونه...زمانیکه سفها در بین مردم محترم و عقلا طرد میشن
ناشناس| |
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مجلسی که تو و امثال تو توش باشند جمعش کنند هم خرجش کمتره هم زحمتش
نام تو| |
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بازنشسته| |
۰۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
ناشناس| |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
آفرين
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس| |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس| |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مهیار| |
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس| |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
برادر وقتی با آرای اندک زورکی نماینده میشی خب معلومه کسی تره براتون خورد نمیکنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
علیرضا| |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
چیکار به در مجلس داری، استعفا بده برو خونه.
پاسخ ها
میلاد| |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
تو هم مثل مردم؛ با حرف دلت خوش باشه: مجلس در راس امور است!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اینا همش بازی هماهنگ شدس برای حذف مجلس و انتخابات
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس| |
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
ناشناس| |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷