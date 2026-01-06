En
/
فا
En العربیة
تعداد بازدید : 77311
کد خبر:۱۳۵۰۲۴۷
196887 بازدید
نظرات: ۱۳۰
نبض خبر

رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه

حمید رسایی؛ نماینده مجلس که احساس می‌کند شورای سران قوا اختیارات مجلس را محدود کرده و بارها بابت این موضوع اعتراض کرده، امروز به سیم آخر زد و در صحن گفت: «بابا جمع کنید این مجلسو درشو تخته کنید. به خدا ما اینجا هیچکاره ایم. صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه...» اظهارت کامل رسایی در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حمید رسایی ویدیو شورای سران قوا مجلس شورای اسلامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷۸
در انتظار بررسی: ۸۲
انتشار یافته: ۱۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
62
809
پاسخ
از اول هم هیچ کاره بودی ولی فکر میکردی همه کاره ای
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بهتر، تعطیل کنید. هر دقیقه مجلس چند میلیارد تومان هزینه دارد.
استعفا بده، رسایی شعار نده، عمل کن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یه نفرم که حرف حق رو میزنه و شما با این لجبازی و عقده گشایی به خودتون فقط آسیب میزنید
ما که خونده بودیم که زمانی میاد هرکس حرف حق بزنه تنها میمونه...زمانیکه سفها در بین مردم محترم و عقلا طرد میشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بالاخره یه حرف حساب زد، جمع کنید این مجلس را
مجلسی که تو و امثال تو توش باشند جمعش کنند هم خرجش کمتره هم زحمتش
نام تو
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بله همه کاره رییس مجلس هست . تمام ناکارآمدی ها تمام ضد و بند ها همش یه صندلی ریاست می رسد . اگر با دقت مجلس را رسد کنی می دانی که چقدر این صندلی بی وفاست .
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
حقوق نجومی بگیر که بوده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
هر چنداز رسایی خوشم نمیاد ولی برخورد منطقی تایید حرف رسایی بود ولی دقیقا منتظر یک رفتار احساسی از مردم عزیز ایران بودم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
83
276
پاسخ
آفرين
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
شروع شد کی بود کی بود من نبودم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
آفرین نداره فضا رو ملتهب دیده داره خودشو سفید میکنه وگر نه از کره ماه که نیومده از سال 57 همشون پست و سمت داشتن تا الان چی شده حالا یه دفعه ........
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
این حرف که مجلس نهاد محوری قانونگذاری است کاملا صحیح است و نهادهای موازی که در قانون اساسی موجودیت ندارند نباید جایگزین مجلس شوند این حرف صحیح است هر چند به آقای رسایی بابت بسیاری اظهارات دیگر انتقادات جدی وارد است
مهیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
واقعا افرین که اینچوری برای دور بعد داری جوسازی و تبلیغ میکنی. اگه واقعا راست میگی استعفا بده چرا شانتاژ وشلوغ بازی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
والله تا ما دیدیم این آقا همیشه حرف حق میزنه اما یک نکته مهم رسایی اول از خودتون شروع کنید حقوقت ۲/۳مال خودت یک سوم بده چند تا کارگر تا زندگیشون متحول شه من در باره حقوق پرسنلی و نمایندگی مجلس صحبت کردم نه در مورد مزایا و بودجه ای که شما میگیرید و البته هیئت همراه شما و دوستان و هم حزبی های شما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
65
589
پاسخ
برادر وقتی با آرای اندک زورکی نماینده میشی خب معلومه کسی تره براتون خورد نمیکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اندک نبود رای هاش بالا بود
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
چقدر زیبا و متین فرمودی برادر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
25
359
پاسخ
ایرادی نداره در عوض زمان برجام حرفات خیلی برش داشت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
20
398
پاسخ
حرف حساب میزنی ولی طرف مردمی آیا ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
53
459
پاسخ
چیکار به در مجلس داری، استعفا بده برو خونه.
پاسخ ها
میلاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
نه داداش طرف مردم نیستند هیچکدومشون نیستند و منافع خودشون مهمهفقط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
19
269
پاسخ
تو هم مثل مردم؛ با حرف دلت خوش باشه: مجلس در راس امور است!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مجلس اگر راس امور هست باید پزشکیان رو استیضاخ کنه ، اون ۱۶ میلیونی هم که بهش رای دادن پشیمون و نادم هستند ، یکیش خود من که هرجا میرم بخاطر حمایت از این آقا در انتخابات فحش میخورم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
30
225
پاسخ
اینا همش بازی هماهنگ شدس برای حذف مجلس و انتخابات
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مجلس فرمایشی چند درصدی همان بهتر که تعطیله بشه حداقل تکلیف روشنه
ناشناس
| United States of America |
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
فقط باید پزشکیان ودارودسته اش استعفاه بده بره ودر مجلس دو نفرمودند که بداد مردم حرف میزنند یکی رسایی یکی ثابتی تمام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
نفرمودند.
متخصص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
41
365
پاسخ
همیشه می توانی استعفا بدهی.شلوغ بازی نداره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
65
141
پاسخ
سخنانت خوب بود
