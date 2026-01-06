رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه

حمید رسایی؛ نماینده مجلس که احساس می‌کند شورای سران قوا اختیارات مجلس را محدود کرده و بارها بابت این موضوع اعتراض کرده، امروز به سیم آخر زد و در صحن گفت: «بابا جمع کنید این مجلسو درشو تخته کنید. به خدا ما اینجا هیچکاره ایم. صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه...» اظهارت کامل رسایی در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.