بازی «پلیس خوب، پلیس بد» با سفره مردم / فردا مرغ را با چه قیمتی می فروشید؟

رئیس‌جمهور در دوران انتخابات بارها بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید داشت، اما امروز بدنه اجرایی دولت با اطلاعیه‌های ضد و نقیض، راه را برای گرانی ۳۰۰ درصدی مواد اولیه تولید پروتئین باز کرده اند و حال این سوال مردم و تولیدکنندگان است که اگر ارز ۲۸/۵۰۰ تومانی تمام شده، چرا صادقانه با ملت صحبت نمی‌شود و اگر هست، این قیمت‌های نجومی در سامانه دولتی «بازارگاه» چه می‌کنند؟ و چرا برخی از مسئولان همچنان از ادامه دار بودن ارز دولتی برای نهاده های دامی صحبت می کنند؟

درحالی که معاونت بازرگانی وزارت جهاد در اطلاعیه‌ای رسمی از پایان دوران ارز ۲۸/۵۰۰ تومانی و آغاز قیمت‌گذاری «توافقی» سخن می‌گوید، پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با تکذیبی عجیب، بر ادامه توزیع نهاده با نرخ قبلی تأکید می‌کند که به نظر می رسد این بن‌بست تصمیم‌گیری، نشان‌دهنده ترسی بزرگ در لایه‌های میانی دولت از تبعات اجتماعی حذف یارانه‌ای است که پزشکیان پیش‌تر وعده جراحی آن را داده بود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با چراغ سبز وزارت جهاد کشاورزی برای فروش توافقی نهاده‌ها در سامانه بازارگاه، قیمت ذرت و سویا جهشی ۲۸۰ تا ۳۲۰ درصدی را تجربه کرد ؛ این درحالی است که محاسبات نشان می‌دهد این تغییر ریل ارزی، قیمت مرغ را به محدوده بالای ۳۰۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ را در مرز ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرتاب خواهد کرد؛ شوکی که دولت سعی دارد با تکذیب‌های مقطعی، ابعاد ترسناک آن را پنهان کند.

شوک قیمتی نهاده‌ها تنها به سفره مردم آسیب نمی‌زند؛ تولیدکننده‌ای که پیش از این با ۵ میلیارد تومان نقدینگی جوجه‌ریزی می‌کرد، حالا باید ۱۵ میلیارد تومان نقدینگی تأمین کند بنابراین ناتوانی دولت در تزریق تسهیلات و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری در کنار نهاده‌های گران، زنگ خطر توقف تولید و نایاب شدن محصولات پروتئینی را در هفته‌های آتی به صدا درآورده است.

شلیک به قلب سفره های خالی

کالبدشکافی تناقض در گفتار مسئولان حکایت از دو روایت کاملاً متفاوت خبر می‌دهد:

روایت اول: اعلام پایان دوران ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی و پرش به قیمت‌های «توافقی» که این یعنی افزایش حدود ۲۸۰ تا ۳۲۰ درصدی قیمت نهاده در یک شب.

روایت دوم: (مدیرعامل پشتیبانی امور دام): تکذیب کامل هرگونه تغییر قیمت و تأکید بر ادامه توزیع با نرخ قبلی تا پایان سال.

به نظرمی رسد این حجم از تضاد نشان‌دهنده «آزمون و خطا» یا «ترس از واکنش بازار» است که مصوبه ابلاغ شده به دلیل شوک قیمتی شدید ازجمله ذرت ۴۳ هزار تومانی بخشی از بدنه دولت ازجمله شرکت پشتیبانی امور دام را واداشته تا با تکذیب این مساله، از تلاطم بازار گوشت و مرغ جلوگیری کنند.

وقتی وزارت جهاد قیمت ها را آزاد و مسئولان مسئولیت را دیپورت می کنند!

درحالی که پزشکیان به صراحت اعلام کرد که ارز ترجیحی باعث فساد و رانت برای عده‌ای خاص می‌شود و باید حذف شود به دنبال آن اطلاعیه وزارت جهاد در راستای سیاست «شفاف‌سازی» ابلاغ شد و قرار بر این شد که به جای دادن دلار ارزان به واردکننده، مابه‌التفاوت آن به صورت کالابرگ یا نقدی به مصرف‌کننده نهایی برسد.

فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیور ، نسبت به شوک قیمتی در بازار تخم مرغ هشدار می‌دهد و اعلام کرد: اگر نهاده‌های دامی با ارز ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین شوند، هر شانه تخم‌مرغ ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود، اما اگر تأمین با ارز ۱۳۰ هزار تومانی صورت گیرد، قیمت هر شانه تخم مرغ امروز به حدود ۴۲۰ هزار تومان می رسد که واقعیت بازار امروز نیز با این قیمت همخوانی دارد.

اما تکذیبیه‌های شرکت پشتیبانی امور دام درخصوص اینکه همچنان ارز نهاده‌های دامی با ارز دولتی تا پایان سال صورت می‌گیرد بیشتر شبیه آرام کردن موقت بازار است؛ چراکه اطلاعیه سامانه بازارگاه نشان از تغییر قطعی ریل اقتصادی دارد.

مرغ ۳۰۰ هزارتومانی دسپخت مشترک بازارگاه و پشتیبانی امور دام!

رئیس شورای تامین دام کشور، نسبت به تبعات شوک قیمتی کالا‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد : در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، قیمت گوشت قرمز، مرغ و لبنیات به یکباره دچار شوک قیمتی بزرگی خواهد شد؛ بنابراین چنانچه نرخ ارز ترجیحی نهاده‌های دامی به طور کامل حذف شد قیمت ذرت از ۱۱،۳۰۰ به ۴۳،۰۰۰ تومان و سویا به ۶۶،۰۰۰ تومان رسیده است.

بنابراین، اگر برای تولید هر کیلوگرم مرغ زنده، حدود ۲ کیلوگرم نهاده (ترکیبی از ذرت و سویا) نهاده نیاز باشد هزینه نهاده با ارز ۲۸،۵۰۰ حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان پیش‌تر به ازای هر کیلو مرغ درمی آمد درحالی که هزینه نهاده با نرخ توافقی جدید حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به ازای هر کیلو مرغ تمام می‌شود که این هزینه به علاوه هزینه تولید و احتساب سود مرغدار، هزینه کشتار، بسته بندی و توزیع، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده نهایی احتمالا به محدوده بالای ۲۰۰ هزار تومان و حتی تا مرز ۳۰۰ هزارتومان خواهد رساند.

به نظرمی رسد تکذیب‌های فوری در برابر اطلاعیه‌های رسمی ناشی از ترس توقف جوجه‌ریزی و شوک نقدینگی باشد؛ چراکه مرغدار وقتی می‌بیند قیمت نهاده ۴ برابر شده، اما قیمت فروش مرغ هنوز دستوری است، جوجه‌ریزی نمی‌کند و این یعنی ۲ ماه بعد، مرغ در بازار نایاب می‌شود. همچنین تولیدکننده‌ای که قبلاً با ۵ میلیارد تومان نقدینگی تولید می‌کرد، حالا به ۱۵ میلیارد تومان نیاز دارد و دولت توان تامین این حجم از تسهیلات را نیز ندارد.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد دولت در یک بن‌بست تصمیم‌گیری قرار گرفته است به طوری که از یک سو ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی عملاً تمام شده یا دولت توان تأمین آن را ندارد و از سوی دیگر اراده‌ای برای اعلام رسمی و پذیرش تبعات اجتماعی مرغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی را ندارد که این تناقض‌گویی‌ها تنها یک پیام دارد و آن این است که یک «جراحی اقتصادی بدون بی‌هوشی» درحال اجراست ودولت پزشکیان از طرفی می‌خواهد رانت ارز را حذف کند (مطابق نگاه علمی اقتصاد)، اما از طرف دیگر به دلیل نبود زیرساختِ کالابرگ هوشمند و ناتوانی در جبران قدرت خرید مردم، دست به عصا راه می‌رود و با تکذیب‌های پیاپی، سعی در خریدن وقت دارد.