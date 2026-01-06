۱۷/دی/۱۴۰۴
اجتماعی
»
اجتماعی
عکس روز ناسا از ابرهای مشتری
برچسب ها
ناسا
ابرهای مشتری
عکس
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی میدانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده تا عمل
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۴
ناشناس
|
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
17
پاسخ
با وجود سکه 170 میلیونی دیگه این عکسها برامون جذاب نیستند
ناشناس
|
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
3
پاسخ
واقعیه یا شبیه سازی
علی
|
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
3
پاسخ
ناسا هم مردمان جهان رو گذاشته سر کار
ناشناس
|
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
3
پاسخ
عکس جعلی مثل بقیه عکسهای ناسا
