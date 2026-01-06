اظهارات عبدالکریمسروش درباره اعتراضات ایران
به گزارش تابناک؛ «عبدالکریم سروش» در اظهارات جدیدش در اینستاگرام؛ درباره اتفاقات ونزوئلا و مداخله آمریکا و اسرائیل در اغتشاشات ایران گفت :
نُحوست قرن ۲۱ بیشتر بود؛ بدترین اتفاق در غزه بود و حالا میبینیم تجاوز مسلحانه و آدمربایی در روز روشن صورت میگیرد و جهانیان یا به احتیاط سخن میگویند یا هیچ نمیگویند. همه آنچه درباره نظم بینالملل و حقوق بشر و جنبههای زیبای ظاهری تمدن کنونی بود، لگدمال و همه در پای قدرتهای وحشی له میشوند. جهان آشکارا ناعادلانه است و سران قدرتها به زورگویی و قلدری افتخار میکنند و جنگ را بر صلح ترجیح میدهند.
در ایران میبینیم که گرانیها مردم را به خیابان میآورد؛ من البته خوشنودم که مسئولان تا حدود زیادی خویشتنداری میکنند و به تعبیری که خودشان گفتند به ندای معترضان گوش میکنند و برخورد مسلحانه ندارند ولی اصل کار این است که سومدیریتها درمان شود.
مایه تاسف است که نخست وزیر اسرائیل به میدان میآید، باید به اینها بگویم که سرجای خود بنشینید مردم ایران مسائلشان را میان خودشان حل میکنند و هیچ نیازی به شما آدمکشهای خونریز و غارتگر ندارند. تودهنی محکمی به اینها باید زد و من نمیدانم اینها با چه رویی این حرف را میزنند وقتی به ایران حمله کردند و هنوز فکر میکنند میتوانند مردم را بفریبند، چرا برخی را مسلح میکنید؟
