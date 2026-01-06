صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران

عبدالکریم سروش: مسئولان ایران تا حدود زیادی خویشتن‌داری می‌کنند و به تعبیری که خودشان گفتند به ندای معترضان گوش می‌کنند
کد خبر: ۱۳۵۰۲۳۸
| |
135767 بازدید
|
۱۰۳
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران

 

به گزارش تابناک؛  «عبدالکریم سروش» در اظهارات جدیدش در اینستاگرام؛ درباره اتفاقات ونزوئلا و مداخله آمریکا و اسرائیل  در اغتشاشات ایران گفت :
نُحوست قرن ۲۱ بیشتر بود؛ بدترین اتفاق در غزه بود و حالا می‌بینیم تجاوز مسلحانه و آدم‌ربایی در روز روشن صورت می‌گیرد و جهانیان یا به احتیاط سخن می‌گویند یا هیچ نمی‌گویند. همه آنچه درباره نظم بین‌الملل و حقوق بشر و جنبه‌های زیبای ظاهری تمدن کنونی بود، لگدمال و همه در پای قدرت‌های وحشی له می‌شوند. جهان آشکارا ناعادلانه است و سران قدرت‌ها به زورگویی و قلدری افتخار می‌کنند و جنگ را بر صلح ترجیح می‌دهند.

در ایران می‌بینیم که گرانی‌ها مردم را به خیابان می‌آورد؛ من البته خوشنودم که مسئولان تا حدود زیادی خویشتن‌داری می‌کنند و به تعبیری که خودشان گفتند به ندای معترضان گوش می‌کنند و برخورد مسلحانه ندارند ولی اصل کار این است که سومدیریت‌ها درمان شود.

مایه تاسف است که نخست وزیر اسرائیل به میدان می‌آید، باید به اینها بگویم که سرجای خود بنشینید مردم ایران مسائل‌شان را میان خودشان حل می‌کنند و هیچ نیازی به شما آدم‌کش‌های خونریز و غارتگر ندارند. تودهنی محکمی به اینها باید زد و من نمی‌دانم اینها با چه رویی این حرف را می‌زنند وقتی به ایران حمله کردند و هنوز فکر می‌کنند می‌توانند مردم را بفریبند، چرا برخی را مسلح می‌کنید؟

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰۸
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۱۰۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
89
659
پاسخ
چهره واقعی افراد بالاخره خودش رو نشون میده!!
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
انتظار داری از ترامپ و نتانیاهو دفاع کنه؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
انتظار داریم از مردم دفاع کنه مثل علی دایی. مثل رسول خادم مثل ........ خوابی؟؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دکتر سروش با اینکه اکنون در امریکا زندگی می کند بارها اقدامات تجاوزکارانه ترامپ ملعون و نتانیاهو کفتار حنایتکار را محکوم کرده تا عیار یک ایرانی مسلمان واقعی مشخص شود ولی آن پیرکودک برای رویای رسیده به تخت و تاج از این جنایتکاران نه تنها حمایت می کند بلکه آنها دعوت به تحریم بیشتر و حمله نظامی به ایران می کند تا عیار این نوکر خارجی هم معلوم گردد
Valli
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
انتظار داری به به چه چه کنه که وطنش نابود میشه
Iran
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اوج نادانی اینه که کسی کورکورانه از ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار طرفداری کنه
این غربی ها تا الان چه گلی به سر غربزده ها زدن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
،اتفاقا این چهره واقعی است ، درخشان ، وطن دوست ،

،نفرت از خائنین ، نفرت از براندازان
ایرانی
| United States of America |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
انتظار نداشته باش ترامپ و نتانیاهو بیان کشورت رو گل و بلبل کنند تله ایی از خاک تحویل تون میدم اگر جمهوری اسلامی گرونی هزار .. ر دارند اونا خاک و کشور برای زندگی برات نمی ذارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
دروغه شما چقدر ساده اید حالا بعد اگه رو نشد ببینید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
435
305
پاسخ
احسنت. حرف حق را زدی.
پاسخ ها
داود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
خوب میموندی ایران مدیریت میکردی مشکلات رو حل میکردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
135
670
پاسخ
این چرا در خارج زندگی میکنه و برای مردم داخل نظر میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تشریف بیار در خدمت باشیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یعنی اینها که در اینترنشنال و صدای آمریکا و جاهای دیگه خارج از کشور که به مردم میگن بریزید بیرون و آتش بزنید حق دارند اما اگر بگن از این غلط ها نکنید حق ندارند؟؟
Valli
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
همون شاهزاده ای که طرفداری میکنی خارج از ایرانه
نتانیاهو، ترامپ همه خارج از ایرانن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
چون وطن پرست است نه مزدور وطن فروش
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
پس میخوای تو ایران زندگی کنه و در مورد مردم خارج نظر بده؟!
حسین۱۳
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
کاری به سرش آوردند که بنده خدا از ایران رفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
جلو نظرات مردم را که نمیشه گرفت
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
505
244
پاسخ
درود بر استاد ، که با واقع بینی اظهار نظر کردند
پاسخ ها
farda
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
از استاد محترم خداحافظی بفرمایید لطفا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
این استادت داره اونجا خوش میگذرونه. تو ایران بود دیگه حرف مفت نمیزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
431
254
پاسخ
واقعا ایشان حق مطلب را ادا کرد. البته تاحدود زیادی مردم ایران هم این واقعیتها را درک کرده اند و حنای این فریبکاران دیگر رنگی ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
407
196
پاسخ
درود به شرافت
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
54
545
پاسخ
پیشنهاد می شود اقای سروش بیایند ایران
علی اکبربابایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
60
516
پاسخ
بیاد تو مملکت بعد اطهار نطر بکه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناراحتی با ترامپ و نتانیاهو همصدا نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
56
474
پاسخ
ایشون کشور قلدرها را بیشتر دوست میدارد به همین علت هم در ایرانی با مسئولان خویشتندار نمیتواند زندگی کند،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
جناب آقای سروش ای کاش من جای تو بودم باورکن اونجا سینه زنی میکردم خوش بحالت که اونجایی وحرف میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
25
134
پاسخ
ایشان تو کشور قلدری زندگی میکنه بعد برای ما نظر میده با پول کی رفته با حقوق خودش نرفته با پول ملت داره حال میکنه
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
