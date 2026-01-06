اعلام نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاهها
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سهشنبه اعلام کرد که بر اساس ابلاغیه تاریخ ۹ دیماه ۱۴۰۴، تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفاند امتحانات پایان نیمسال اول را بهصورت حضوری و طبق برنامههای مصوب اجرایی کنند.
در عین حال، در صورت بروز شرایط خاص و ضرورت اتخاذ تصمیم جدید درباره نحوه برگزاری امتحانات، کارگروه استانی آموزش عالی میتواند با هماهنگی وزارت علوم، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و مراتب را جهت اجرا به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ کند.
معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری ۹ دی ماه اعلام کرد که به دنبال برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و بهمنظور رفاه حال دانشجویان و فراهمسازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاسهای هفته پایانی نیمسال جاری (ترم مهر ۱۴۰۴) را بهصورت غیرحضوری برگزار کنند.
بر اساس این اطلاعیه، کلاسهای هفته آخر از روز ۱۴ دیماه میتوانست به شکل غیرحضوری برگزار شود. همچنین در این اطلاعیه یادآوری و تاکید شده که امتحانات پایان نیمسال بهصورت حضوری و مطابق با برنامه برگزار شود.