امیر سرتیپ اکرمی نیا سخنگوی ارتش شد

امیر سرتیپ اکرمی نیا طی حکمی از سوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به سمت سخنگوی ارتش منصوب شد.
امیر سرتیپ اکرمی نیا سخنگوی ارتش شد

امیر سرلشکر ستاد "امیر حاتمی" فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی، امیر سرتیپ دکتر محمد اکرمی نیا را به سمت سخنگوی ارتش منصوب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، براساس این گزارش، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا، دارای مدرک دکتری مدیریت راهبردی، دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش و تحلیل‌گر و کارشناس مسائل سیاسی، دفاعی و فرهنگی است.

امیر سرتیپ اکرمی نیا در حال حاضر معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و پیش از این نیز معاون سیاسی ارتش بوده است.

 

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
16
پاسخ
ارتش عشقه
مهندس اشکوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
13
پاسخ
امیر باکلاس باسواد و مردمی ارتش
ارتش قدای ملت
ارتش قدای ملت
