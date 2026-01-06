قالیباف:حاجقاسم مفهوم مجاهدتغیرنظامی رابازتعریف کرد
همانگونه که شهید سلیمانی تأکید داشت، انسان پیش از شهادت باید در زیست مادی خود «شهید» باشد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس مجلس در گردهمایی جامعه کارگری و تولید گفت: شهادت نه یک اتفاق تصادفی، بلکه برآمده از حرکتی عاقلانه، مسئولانه و آگاهانه است. این مسیر، انتخابی آگاهانه میان راحتیِ گذرا و مجاهدتِ سخت در راه آرمانهای بلند انسانی و الهی است.
وی ادامه داد: شهید پیش از نیل به مقام شهادت، در مرتبه «جهادِ تصمیم» پیروز گشته و با ارادهای پولادین، زندگی عافیتطلبانه را به نفع مسیر حق و مبارزه با ظلم رها کرده است.
قالیباف افزود: همانگونه که شهید سلیمانی تأکید داشت، انسان پیش از شهادت باید در زیست مادی خود «شهید» باشد.
حاج قاسم به ما آموخت که حضور در میدان، صرفاً به معنای سلاح به دست گرفتن در عرصه نظامی نیست؛ بلکه مجاهدت امروز، استمرار همان روحیه دفاع مقدس و جبهه مقاومت در تمامی حوزههای آگاهیبخشی و ایستادگی در برابر دشمنان است.
