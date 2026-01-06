استقلال در یزد میزبان تراکتور
باشگاه استقلال با ارسال نامه رسمی به رئیس هیئت فوتبال استان یزد خواستار برگزاری مسابقه با تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری یزد شد.
به گزارش تابناک؛ باشگاه استقلال با ارسال نامهای رسمی به هیئت فوتبال یزد خواستار میزبانی از تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری یزد شد که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
استقلالیها همچنین مایل هستند تا بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا با الحسین اردن را نیز در یزد برگزار کنند.
