استقلال در یزد میزبان تراکتور

باشگاه استقلال با ارسال نامه رسمی به رئیس هیئت فوتبال استان یزد خواستار برگزاری مسابقه با تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری یزد شد.
۱

استقلال در یزد میزبان تراکتور

 

به گزارش تابناک؛ باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای رسمی به هیئت فوتبال یزد خواستار میزبانی از تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری یزد شد که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

استقلالی‌ها همچنین مایل هستند تا بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا با الحسین اردن را نیز در یزد برگزار کنند.

واقعا استقلال ایران شده جای تهران ؛ هر روز یک شهر با التماس باید زمین بگیره ، یعنی واقعا همه چی رو به قله رسوندن
