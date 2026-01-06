صفحه خبر لوگوبالا تابناک
استفاده از VAR در دیدارهای استقلال و سپاهان

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تمامی دیدار‌های مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ از جمله بازی‌های تیم‌های استقلال و سپاهان با استفاده از تکنولوژی VAR برگزار می‌شود.
استفاده از VAR در دیدارهای استقلال و سپاهان

به گزارش تابناک؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تمامی دیدار‌های مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ از جمله بازی‌های تیم‌های ایرانی استقلال و سپاهان با استفاده از تکنولوژی VAR برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، استفاده از VAR در این مرحله از رقابت‌ها به کار گرفته می‌شود، در حالی که در مرحله گروهی چنین امکانی وجود نداشت. این تصمیم برای افزایش دقت در تصمیمات داوری و کمک به قضاوت بهتر در دیدار‌های حساس گرفته شده است.

برنامه بازی‌های تیم‌های ایرانی استقلال و سپاهان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶:

استقلال ایران

بازی رفت: استقلال ایران مقابل الحسین اردن، ۲۱ بهمن ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس

بازی برگشت: الحسین اردن میزبان استقلال ایران، ۲۸ بهمن ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی امان

سپاهان ایران

بازی رفت: سپاهان ایران مقابل الاهلی قطر، ۲۲ بهمن ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان

بازی برگشت: الاهلی قطر میزبان سپاهان ایران، ۲۹ بهمن ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه الثمامه دوحه

