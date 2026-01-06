«مهستی» در روز عروسی اش با «کوروس ناظمیان»
در ادامه تصویری قدیمی از مهستی(خدیجه دَدِهبالا) را در روز عروسی اش با کوروس ناظمیان و در سال ۱۳۴۶ خواهید دید.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۹۹| |
21159 بازدید
به گزارش تابناک؛ در ادامه تصویری قدیمی از مهستی(خدیجه دَدِهبالا) خواننده قبل از انقلاب را در روز عروسی اش با کوروس ناظمیان و در سال ۱۳۴۶ خواهید دید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۱
رسالت خبری شما چقدر سطح پائینه
ما این همه درد مشکل تو کشور داریم ولی شما عکسی رو باز نشر میکنید که هیچ ارزش خبری نداره
حداقل از چهره های الان کشور که خیلی وقته دیده نشدن یا کم دیده شدن خبری میگرفتین
ما این همه درد مشکل تو کشور داریم ولی شما عکسی رو باز نشر میکنید که هیچ ارزش خبری نداره
حداقل از چهره های الان کشور که خیلی وقته دیده نشدن یا کم دیده شدن خبری میگرفتین
روحش در آرامش ابدی . جلایی که خودش و خواهرش به روحمون میدن بی نظیره
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟