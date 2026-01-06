صفحه خبر لوگوبالا تابناک
«مهستی» در روز عروسی اش با «کوروس ناظمیان»

در ادامه تصویری قدیمی از مهستی(خدیجه دَدِه‌بالا) را در روز عروسی اش با کوروس ناظمیان و در سال ۱۳۴۶ خواهید دید.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۹۹
| |
21159 بازدید
|
۱۱

«مهستی» در روز عروسی اش با «کوروس ناظمیان»

به گزارش تابناک؛ در ادامه تصویری قدیمی از مهستی(خدیجه دَدِه‌بالا) خواننده قبل از انقلاب را در روز عروسی اش با کوروس ناظمیان و در سال ۱۳۴۶ خواهید دید.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
65
45
پاسخ
رسالت خبری شما چقدر سطح پائینه

ما این همه درد مشکل تو کشور داریم ولی شما عکسی رو باز نشر میکنید که هیچ ارزش خبری نداره

حداقل از چهره های الان کشور که خیلی وقته دیده نشدن یا کم دیده شدن خبری میگرفتین
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
18
127
پاسخ
روحش در آرامش ابدی . جلایی که خودش و خواهرش به روحمون میدن بی نظیره
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
41
28
پاسخ
تابناک به کجا چنین شتابان...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
19
105
پاسخ
خدا رحمتش كنه
روحش در آرامش ابدي
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
46
پاسخ
داماد کو؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
رفته گل بچینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
11
75
پاسخ
خداوند خانم خدیجه دَدِه‌بالا را رحمت کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
9
83
پاسخ
روحش شاد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
66
پاسخ
تو آخربن طبیبی که لحظه های آخر به داد من رسیدی.....نسل بی تکرار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
57
پاسخ
خدا رحمت ش کنه.
شیربن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
2
پاسخ
دل مردم رو شاد کرد خدارو فراموش کرد
tabnak.ir/005fFP