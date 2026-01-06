صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۶ دی

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۱۵,۷۹۴,۸۱۹ (پانزده میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار و هشتصد و نوزده ) تومان رسید.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۶ دی

بازار طلا تا این لحظه شاهد افزایش  قیمت طلا ۱۸ عیار  نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

به گزارش تابناک،‌امروز هر اونس طلا  با رشد ۰.۴۱ درصدی به ۴,۴۶۳ (چهار هزار و چهارصد و شصت و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۴۶۳ ۱۹ ۰.۴۱ 10:55
۴,۴۴۵ ۱۱۲ ۲.۵۲ روز قبل
۴,۳۳۲ ۰.۰۰   ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۱۵,۷۹۴,۸۱۹ (پانزده میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار و هشتصد و نوزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۷۹۴,۸۱۹ ۱۰۳,۱۹۰ ۰.۶۵ 10:55
۱۵,۶۹۱,۶۲۹ ۱,۰۱۸,۰۵۳ ۶.۴۸ روز قبل
۱۴,۶۷۳,۵۷۶ ۲۶۵,۰۱۷ ۱.۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۶۸,۴۲۰,۰۰۰ (شصت و هشت میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان رسید.

 
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
نظرات بینندگان
نرگس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
7
پاسخ
خدا ازسرشون نگذره که میخوان صدای مردم ر ودربیارن
خانم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
4
پاسخ
باز‌قیمت‌طلا‌وسکه‌واجناس‌بالا‌می‌رود‌اینکه‌نمی‌شود
مردم‌خواهان‌ثابت‌ماندن‌قیمتها‌حداقل‌برای‌یکسال‌است‌سالانه‌قیمتها‌را‌افزایش‌دیدنه
روزانه‌خواست‌مردم‌این‌است‌نه‌ماهی‌۱ملیون‌تومان‌‌کالا‌برگ
