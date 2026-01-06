بازار طلا تا این لحظه شاهد افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

به گزارش تابناک،‌امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۴۱ درصدی به ۴,۴۶۳ (چهار هزار و چهارصد و شصت و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴,۴۶۳ ۱۹ ۰.۴۱ 10:55 ۴,۴۴۵ ۱۱۲ ۲.۵۲ روز قبل ۴,۳۳۲ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۱۵,۷۹۴,۸۱۹ (پانزده میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار و هشتصد و نوزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵,۷۹۴,۸۱۹ ۱۰۳,۱۹۰ ۰.۶۵ 10:55 ۱۵,۶۹۱,۶۲۹ ۱,۰۱۸,۰۵۳ ۶.۴۸ روز قبل ۱۴,۶۷۳,۵۷۶ ۲۶۵,۰۱۷ ۱.۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۶۸,۴۲۰,۰۰۰ (شصت و هشت میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان رسید.