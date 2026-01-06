صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تزریق ۱۱۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به عملکرد هماهنگ و مطلوب در زنجیره تولید تا پالایش گاز، از تزریق ۱۱۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌های کشور خبر داد.
تزریق ۱۱۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، سعید توکلی (دوشنبه، ۱۵ دی) در حاشیه بازدید وزیر نفت از سکوی SPD۱۳A پارس جنوبی، با تأکید بر انسجام عملیاتی در صنعت گاز کشور گفت: هماهنگی مناسبی از ابتدا زنجیره تولید تا خروجی پالایشگاه‌ها برقرار است و این انسجام نقش مؤثری در پایداری تأمین گاز و عبور ایمن از شرایط اوج مصرف دارد.

 

وی تصریح کرد: تزریق ۱۱۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها، سهم مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و انرژی کشور داشته است.

 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط سخت کاری کارکنان صنعت نفت اظهار کرد: سختی کار و سبک زندگی اقماری، هزینه‌های مادی و معنوی قابل‌توجهی را به کارکنان این صنعت تحمیل می‌کند و این موضوع، ضرورت توجه و حمایت هرچه بیشتر از سرمایه انسانی صنعت نفت را دوچندان می‌سازد. 

 

توکلی بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مردم ایران، مردمی فهیم هستند که با درک درست شرایط، با دولت در مسیر صرفه‌جویی مصرف انرژی همکاری دارند.

