اندونگ رفت یا ماند؟ تناقض عجیب در استقلال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ چندی پیش مدیر برنامه‌های دیدیه اندونگ هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود اعلام کرد این بازیکن به دلیل عدم تمدید ویزای کار خود، قراردادش با استقلال را فسخ کرده است، اتفاقی که حتی فریدونی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال نیز آن را تأیید کرد، اما در کمال تعجب اعلام شد این بازیکن قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با استقلال تمدید کرده است!

باشگاه استقلال که پنجره نقل‌و‌انتقالاتیش بسته است، در صورت فسخ رسمی قرارداد دیدیه اندونگ با این باشگاه، دیگر نمی‌تواند قرارداد او را ثبت کند و همین موضوع ابهاماتی را درباره وضعیت دیدیه اندونگ در استقلال ایجاد کرد.

فرشید طاهری مدیر کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا قرارداد اندونگ با استقلال فسخ شده است و اینکه او می‌تواند آبی‌پوشان را در ادامه بازی‌ها همراهی کند یا خیر، گفت: قرارداد اندونگ با استقلال نزد سازمان لیگ فعال است و با همان قرارداد و کارت بازی که دارد، می‌تواند تا پایان فصل برای استقلال بازی کند. بعد از آنهم چون اندونگ بازیکن استقلال بوده است، می‌توانند قراردادش را تمدید کنند و مشکلی از این بابت هم وجود ندارد.

وی در مورد اینکه آیا در جریان فسخ قرارداد اندونگ با استقلال است یا خیر، گفت: هیچ فسخی به ما ارائه نشده است. اگر فسخی شده باشد باید رونوشت آن به سازمان لیگ می‌آمد. اندونگ بازیکن استقلال است و کارت بازی‌اش هم فعال است.