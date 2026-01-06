صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل از سر غیرت یا جنایت برنامه‌ریزی‌شده؟

رسیدگی به این پرونده از چندی قبل و با قتل مردی در محله یافت‌آباد تهران آغاز شد. ماموران در جریان تحقیقات متوجه ارتباط همسر مقتول و مردی افغان به نام جمیل شده و آنها را بازداشت کردند. جمیل به قتل اعتراف کرد و گفت با کمک دوستش فریدون جنایت را رقم زده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۹۱
| |
1990 بازدید
|
۱
قتل از سر غیرت یا جنایت برنامه‌ریزی‌شده؟

به گزارش تابناک به نقل از جام‌جم؛ با اعتراف وی دو روز پیش همدستش بازداشت شد. متهمان دیروز برای ادامه تحقیقات به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند. جمیل همچنان مدعی بود با دوستش مرتکب قتل شده‌اند، اما فریدون ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: من و جمیل دوستان قدیمی بودیم. سال‌ها در ایران به‌عنوان گچکار ساختمان کار می‌کنیم. او یک‌سال پیش با همسر مقتول آشنا شد. وقتی شوهرش از این ارتباط باخبر شد، خانه‌اش را به مکان دیگری منتقل کرد. ارتباط جمیل و آن زن قطع شد، اما پس از چند ماه دوباره آشتی کردند.

شب پیش از حادثه، زن موردعلاقه اش برایش تعریف کرد که شوهرش کتکش زده و حتی عکس‌هایی از صورت کبود و سیاهش را برای جمیل فرستاده. دوستم خیلی ناراحت بود و می‌خواست از شوهر آن زن انتقام بگیرد. عکس را نشانم داد و حال و روزم به‌هم ریخت. با دیدن آن عکس‌ها یاد مادر خودم افتادم که همین‌طور از پدرم بار‌ها کتک خورده و شکنجه شده بود. چون نتوانستم از پدرم انتقام بگیرم همیشه از خودم متنفر بودم. به خودم گفتم نباید این زن هم مثل مادرم کتک بخورد؛ بنابراین به دوستم گفتم که تو کاری نداشته باش فقط عکس و نشانی آن مرد را به من بده تا من انتقام بگیرم. او قبول کرد و عکس و نشانی مرد کارمند را به من داد. قصد نداشتم آن مرد را به قتل برسانم و هدفم فقط زخمی کردن و تنبیه شدید او بود، اما باعث مرگش شدم.

سالار صنعتگر، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر  گفت: با اعتراف‌های این دو متهم تحقیقات از آنها ادامه دارد تا معلوم شود کدام‌یک عامل جنایت هستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
متهم مقتول گچکار قتل جنایت
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شهادت مامور فراجا در ایرانشهر
مثله شدن مرد جوان به دست ۴ رفیقش
قتل مشکوک یکی از کسبه همدان
وقتی اختلافات خانوادگی منجر به قتل همسر شد
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
کشف جسد راننده نیسان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
3
پاسخ
جنایت باندی و برنامه ریزی شده !
باید هر دو به مجازات مرگ محکوم شوند!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fFH
tabnak.ir/005fFH