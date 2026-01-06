قتل از سر غیرت یا جنایت برنامهریزیشده؟
به گزارش تابناک به نقل از جامجم؛ با اعتراف وی دو روز پیش همدستش بازداشت شد. متهمان دیروز برای ادامه تحقیقات به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند. جمیل همچنان مدعی بود با دوستش مرتکب قتل شدهاند، اما فریدون ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: من و جمیل دوستان قدیمی بودیم. سالها در ایران بهعنوان گچکار ساختمان کار میکنیم. او یکسال پیش با همسر مقتول آشنا شد. وقتی شوهرش از این ارتباط باخبر شد، خانهاش را به مکان دیگری منتقل کرد. ارتباط جمیل و آن زن قطع شد، اما پس از چند ماه دوباره آشتی کردند.
شب پیش از حادثه، زن موردعلاقه اش برایش تعریف کرد که شوهرش کتکش زده و حتی عکسهایی از صورت کبود و سیاهش را برای جمیل فرستاده. دوستم خیلی ناراحت بود و میخواست از شوهر آن زن انتقام بگیرد. عکس را نشانم داد و حال و روزم بههم ریخت. با دیدن آن عکسها یاد مادر خودم افتادم که همینطور از پدرم بارها کتک خورده و شکنجه شده بود. چون نتوانستم از پدرم انتقام بگیرم همیشه از خودم متنفر بودم. به خودم گفتم نباید این زن هم مثل مادرم کتک بخورد؛ بنابراین به دوستم گفتم که تو کاری نداشته باش فقط عکس و نشانی آن مرد را به من بده تا من انتقام بگیرم. او قبول کرد و عکس و نشانی مرد کارمند را به من داد. قصد نداشتم آن مرد را به قتل برسانم و هدفم فقط زخمی کردن و تنبیه شدید او بود، اما باعث مرگش شدم.
سالار صنعتگر، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر گفت: با اعترافهای این دو متهم تحقیقات از آنها ادامه دارد تا معلوم شود کدامیک عامل جنایت هستند.