غده فقر، ریشه می دواند/ بیماریهای سخت با اقتصاد خانواده چه می کند؟

آنچنان تاثیر بیماریهای صعب العلاج بر زندگی خانواده های درگیر بالاست که برخی از آنها به دلیل فشار مالی تامین هزینه‌‏ها از درمان انصراف می دهند و این داغ سنگینی روی دل آنهاست.
بیماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان، بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت و بیماری‌های مزمن تنفسی، نه تنها بار بهداشتی سنگینی بر جوامع تحمیل می‌کنند، بلکه یکی از اصلی‌ترین عوامل سقوط خانواده‌ها به چرخه فقر هستند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های مستقیم درمان از جیب، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را به فقر مطلق می‌کشاند و حدود ۱۵۰ میلیون نفر را با هزینه‌های فاجعه‌بار بهداشتی مواجه می‌کند؛ یعنی زمانی که هزینه‌های درمان بیش از ۴۰ درصد ظرفیت پرداخت خانوار (پس از کسر هزینه‌های ضروری زندگی) باشد.
در کشورهای در حال توسعه، جایی که پوشش بیمه‌ای محدود و ناکافی است، این هزینه‌ها اغلب مستقیماً از جیب خانواده‌ها پرداخت می‌شود و منجر به فروش دارایی‌ها، قرض‌گیری با بهره بالا، کاهش مصرف غذا و آموزش کودکان، یا حتی ترک درمان می‌شود.
 مطالعات نشان می‌دهد که خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند؛ برای مثال، در کشورهای در حال توسعه، درمان بیماری‌های مزمن می‌تواند ۱۰ تا ۵۰ درصد درآمد سالانه خانوار را بلعیده و چرخه فقر-بیماری را تقویت کند: خانواده‌های فقیر دسترسی کمتری به پیشگیری دارند، بیماری دیرتر تشخیص داده می‌شود و هزینه‌ها بیشتر می‌شود.
وضعیت در ایران
رئیس سابق اداره سرطان وزارت بهداشت می‌گوید: ۶۸ درصد از مبتلایان به سرطان دچار هزینه‌‏های کمرشکن می‏‌شوند. هم‌‏اکنون مردم بیش از ۵۰ درصد هزینه‌‏های درمان را از جیب‏‌شان پرداخت می‏‌کنند.
ظاهرا در ایران، وضعیت بحرانی‌تر است. گزارش‌های سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵-۲۰۲۶) حاکی از آن است که هزینه یک دوره درمان سرطان می‌تواند به ۹۰۰ میلیون تومان برسد، که حتی با پوشش بیمه‌ای، سهم بیمار (فرانشیز ۳۰ درصدی) حدود ۲۷۰ میلیون تومان است – رقمی که برای بسیاری از خانواده‌ها  فروپاشی اقتصادی است.
صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج بیمه سلامت، که بیش از ۲.۳ میلیون نفر را پوشش می‌دهد و ۱۳۰ بیماری را شامل می‌شود، تلاشی برای کاهش بار است، اما پوشش ناکافی بیمه و افزایش قیمت داروها (تا چند برابر) خانواده‌های متوسط و پایین را نابود می‌کند. دهک‌های پایین درآمدی، به ویژه سالمندان و بیماران مزمن، بیشترین آسیب را می‌بینند؛ جایی که هزینه درمان می‌تواند چندین سال درآمد خانوار را مصرف کند و منجر به فروش اموال، قرض یا حتی کنار گذاشتن درمان شود.
فقر عمیق
برآوردشده ۶۸ درصد از مبتلایان به سرطان، به‌دلیل هزینه‌های بالای درمان، دچار هزینه‌های کمرشکن می‌شوند. کمرشکن، یعنی فرد بیش از یک‌سوم درآمدش را صرف هزینه درمان کند. سه دهک اول، از پرداخت این هزینه‌ها عاجزند، چرا؟ چون بیشتر هزینه‌ها به‌جای بیمه‌ها، از جیب بیماران پرداخت می‌شود. بیماران مبتلا به سرطان، هر روز فقیرتر می‌شوند.
این پدیده نه تنها فرد بیمار، بلکه کل خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد: کاهش درآمد به دلیل ازکارافتادگی، هزینه‌های غیرمستقیم مانند حمل‌ونقل و مراقبت، و فشار روانی بر اعضای خانواده. در کشورهای در حال توسعه، بیماری‌های مزمن سالانه میلیاردها دلار خسارت اقتصادی ایجاد می‌کنند و فقر را عمیق‌تر می‌کنند. کارشناسان تأکید دارند که تقویت پوشش بیمه جهانی (UHC)، یارانه داروهای ضروری، سرمایه‌گذاری در پیشگیری و تشخیص زودهنگام، و اصلاحات ساختاری در نظام سلامت می‌تواند این بار را کاهش دهد. بدون این اقدامات، بیماری‌های صعب‌العلاج همچنان میلیون‌ها خانواده را به سمت فقر سوق خواهد داد و توسعه پایدار را تهدید می‌کند.
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
58
پاسخ
بله این اتفاق جدید نیست خیلی سال است که اتفاق افتاده گناه مرگ و عذاب و درد این عزیزان چیست؟ تحریم نعمت ؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
63
پاسخ
والدین بعلت نداشتن پول از خرید داروی سرماخوردگی برای فرزندشان صرفنظر میکنند ؛ بعد شما صحبت از سرطان میکنید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
64
پاسخ
خواندن این مقاله هر انسانی را ناراحت و عصبانی از وضعیت موجود می اندازد.
واقعا حق مردم ایران همینه ؟!
چرا "به اصطلاح" مسئولان کاری نمی کنن ؟
پاسخ ها
kh
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بله آقای ظریف گفتند حقتون همینه چون انتخابش کردیم !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
51
پاسخ
همین دندان که ما مردم دیگه نمیتونیم درست کنیم باعث عفونت دهان میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
24
پاسخ
😔😔😔
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
13
9
پاسخ
از مسئولان برای مردم آبی گرم نمیشه
جدای از این بحث یک توصیه دارم: برای درمان سرطان اصلا نمونه برداری نکنید. نمونه برداری همانا و پخش شدنش همانا.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
نکنی هم رشد میکنه عزیز متوقف نمیشه. و بفرمایید بدون نمونه برداری چطور باید تشخیص داد کدام نوع است که درمان را شروع کنن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تز پزشکی ندید هر چی تو اینترنت میبینید دربره پزشکی درست نیست وگرنه همه دکتر میشدن
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
30
پاسخ
فقط مطالبات بازاریها رو میبینه. و این سرطانی ها هم حتما جزو اقتشاش گرا هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
42
پاسخ
ظاهرا اسم کشورمون اسلامیه اما مسئولین ما بویی از اسلام نبرده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
26
پاسخ
والله می خواهیم درمان کنیبم ، ولی پولش را نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
26
5
پاسخ
شما که پول درمان ندارید عزیزان طب مدرن پرعارضه پرهزینه است هم نمونه برداری ریسک پخش بیماری داره هم شیمی درمانی کم بازده و پرهزینه. راه درمان یرطان در طب سنتی کم هزینه و موثره. روزانه یک عدد سیر خام ناشتا. یکساعت بعد اب داغ زنجبیل و ابلیموی طبیعی نه صنعتی هم بزنید با کمی عسل طبیعی بخورید. اگر به سلامتکده های طب سنتی مراجعه کنید داروهای متناسب مزاج و سن و نوع بیماری بهتون داده میشه. این جایگزین اون نیست ولی وقتی چاره و پول نیست اماحانش کنید قول میدم بالای هشتاد درصد امکان درمان کامل بیماری یا بهبود چشمگیر و ادامه حیات هست به امید خدا. امیدواری و حفظ امید و روحیه و توکل به خدا مهمه . سلامت باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
چرت و پرت میگی... کدام طب ستنی توانسته بیمارهای مهم را علاج کند گول این طب به اصطلاح سنتی را نخورید و مثل ادم برید دکتر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
طب سنتی برا سرماخوردگی فقط جوابه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مروزه مطالعات آزمایشگاهی نشان داده‌اند، بسیاری از گیاهان استفاده شده در طب سنّتی، دارای مواد آنتی‌اکسیدان بوده و یا در آزمایشگاه و مطالعات حیوانی دارای تأثیرات ضد سرطانی بر رده‌های سلولی می‌باشند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
با طب سوزنی سرطان درمان میشه . اما لیاقت افراد بی سواد و بی ادبی مثل 13.20 اینه بره دکتر و جیبشو خالی کنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
گیاهان دارویی در طب سنتی نقش مهمی ایفا می‌کنند و بسیاری از آنها خواص ضدالتهابی، آنتی‌اکسیدانی و تقویت‌کننده سیستم ایمنی دارند. برخی از گیاهان و ترکیباتی که به طور معمول در درمان سرطان سینه در طب سنتی به کار می‌روند عبارتند از:

◀️زردچوبه: حاوی ماده فعال کورکومین است که به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی و ضدالتهاب شناخته می‌شود و ممکن است در جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی مؤثر باشد.

◀️ چای سبز: دارای پلی‌فنول‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های قوی است که می‌توانند از آسیب سلولی جلوگیری کنند و به عنوان یک ماده ضدسرطان معرفی شده‌اند.

◀️ زنجبیل: به کاهش التهاب و تسکین تهوع که یکی از عوارض جانبی شیمی‌درمانی است کمک می‌کند.

◀️ قارچ‌های دارویی: مانند قارچ ریشی و شیتاکه که به دلیل خواص تقویت‌کننده سیستم ایمنی به‌عنوان درمان‌های مکمل در برخی از جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
آب خیار گلخانه ای + آب کاسنی + آب کاهو + آب کرفس = به صورت خام آب گرفته شود و مصرف شود. روزی یک لیوان . شش ساعت یبار . از 6 صبح تا 12 شب . حداقل دوماه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
درمان سرطان ترکیبی از روشهای مدرن و سنتیه. حرفهای شما درسته منتها مردم ایران سطح سوادشون در حد کودکه . از پزشکی سنتی هیچی بلد نیستند و در مورد طب سنتی مزخرف و چرت می نویسن. طب سنتی در 90 درصد موارد از طب مدرن قوی تر و ارزان تره. در خصوص سرطان طب مدرن در برخی موارد کمک کننده است و با هم افزایی با طب سنتی میشه درمان را تسریع کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
حرف شما کاملا درست و دقیقه. من از طرف خودم از دو نفر بی ادبی که در ادامه کامنت شما چرت و پرت گفتن از شما عذر میخوام. آدم های حقیر معمولا به نظرات درست همچین واکنشی دارند. در کنار درمانهای مدرن باید از مواد گیاهی برای تقویت سیستم ایمنی استفاده کرد . امیدوارم همه بیماران شفا یابند و هیچ کس در این گیتی دچار درد و بیماری و فقر نباشد.
tabnak.ir/005fFB