غده فقر، ریشه می دواند/ بیماریهای سخت با اقتصاد خانواده چه می کند؟
آنچنان تاثیر بیماریهای صعب العلاج بر زندگی خانواده های درگیر بالاست که برخی از آنها به دلیل فشار مالی تامین هزینهها از درمان انصراف می دهند و این داغ سنگینی روی دل آنهاست.
بیماریهای صعبالعلاج مانند سرطان، بیماریهای قلبی-عروقی، دیابت و بیماریهای مزمن تنفسی، نه تنها بار بهداشتی سنگینی بر جوامع تحمیل میکنند، بلکه یکی از اصلیترین عوامل سقوط خانوادهها به چرخه فقر هستند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۴، هزینههای مستقیم درمان از جیب، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را به فقر مطلق میکشاند و حدود ۱۵۰ میلیون نفر را با هزینههای فاجعهبار بهداشتی مواجه میکند؛ یعنی زمانی که هزینههای درمان بیش از ۴۰ درصد ظرفیت پرداخت خانوار (پس از کسر هزینههای ضروری زندگی) باشد.
در کشورهای در حال توسعه، جایی که پوشش بیمهای محدود و ناکافی است، این هزینهها اغلب مستقیماً از جیب خانوادهها پرداخت میشود و منجر به فروش داراییها، قرضگیری با بهره بالا، کاهش مصرف غذا و آموزش کودکان، یا حتی ترک درمان میشود.
مطالعات نشان میدهد که خانوارهای کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند؛ برای مثال، در کشورهای در حال توسعه، درمان بیماریهای مزمن میتواند ۱۰ تا ۵۰ درصد درآمد سالانه خانوار را بلعیده و چرخه فقر-بیماری را تقویت کند: خانوادههای فقیر دسترسی کمتری به پیشگیری دارند، بیماری دیرتر تشخیص داده میشود و هزینهها بیشتر میشود.
وضعیت در ایران
رئیس سابق اداره سرطان وزارت بهداشت میگوید: ۶۸ درصد از مبتلایان به سرطان دچار هزینههای کمرشکن میشوند. هماکنون مردم بیش از ۵۰ درصد هزینههای درمان را از جیبشان پرداخت میکنند.
ظاهرا در ایران، وضعیت بحرانیتر است. گزارشهای سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵-۲۰۲۶) حاکی از آن است که هزینه یک دوره درمان سرطان میتواند به ۹۰۰ میلیون تومان برسد، که حتی با پوشش بیمهای، سهم بیمار (فرانشیز ۳۰ درصدی) حدود ۲۷۰ میلیون تومان است – رقمی که برای بسیاری از خانوادهها فروپاشی اقتصادی است.
صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج بیمه سلامت، که بیش از ۲.۳ میلیون نفر را پوشش میدهد و ۱۳۰ بیماری را شامل میشود، تلاشی برای کاهش بار است، اما پوشش ناکافی بیمه و افزایش قیمت داروها (تا چند برابر) خانوادههای متوسط و پایین را نابود میکند. دهکهای پایین درآمدی، به ویژه سالمندان و بیماران مزمن، بیشترین آسیب را میبینند؛ جایی که هزینه درمان میتواند چندین سال درآمد خانوار را مصرف کند و منجر به فروش اموال، قرض یا حتی کنار گذاشتن درمان شود.
فقر عمیق
برآوردشده ۶۸ درصد از مبتلایان به سرطان، بهدلیل هزینههای بالای درمان، دچار هزینههای کمرشکن میشوند. کمرشکن، یعنی فرد بیش از یکسوم درآمدش را صرف هزینه درمان کند. سه دهک اول، از پرداخت این هزینهها عاجزند، چرا؟ چون بیشتر هزینهها بهجای بیمهها، از جیب بیماران پرداخت میشود. بیماران مبتلا به سرطان، هر روز فقیرتر میشوند.
این پدیده نه تنها فرد بیمار، بلکه کل خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد: کاهش درآمد به دلیل ازکارافتادگی، هزینههای غیرمستقیم مانند حملونقل و مراقبت، و فشار روانی بر اعضای خانواده. در کشورهای در حال توسعه، بیماریهای مزمن سالانه میلیاردها دلار خسارت اقتصادی ایجاد میکنند و فقر را عمیقتر میکنند. کارشناسان تأکید دارند که تقویت پوشش بیمه جهانی (UHC)، یارانه داروهای ضروری، سرمایهگذاری در پیشگیری و تشخیص زودهنگام، و اصلاحات ساختاری در نظام سلامت میتواند این بار را کاهش دهد. بدون این اقدامات، بیماریهای صعبالعلاج همچنان میلیونها خانواده را به سمت فقر سوق خواهد داد و توسعه پایدار را تهدید میکند.
بله این اتفاق جدید نیست خیلی سال است که اتفاق افتاده گناه مرگ و عذاب و درد این عزیزان چیست؟ تحریم نعمت ؟!!!!
والدین بعلت نداشتن پول از خرید داروی سرماخوردگی برای فرزندشان صرفنظر میکنند ؛ بعد شما صحبت از سرطان میکنید ؟
خواندن این مقاله هر انسانی را ناراحت و عصبانی از وضعیت موجود می اندازد.
واقعا حق مردم ایران همینه ؟!
چرا "به اصطلاح" مسئولان کاری نمی کنن ؟
kh
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
همین دندان که ما مردم دیگه نمیتونیم درست کنیم باعث عفونت دهان میشه
از مسئولان برای مردم آبی گرم نمیشه
جدای از این بحث یک توصیه دارم: برای درمان سرطان اصلا نمونه برداری نکنید. نمونه برداری همانا و پخش شدنش همانا.
ناشناس
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
فقط مطالبات بازاریها رو میبینه. و این سرطانی ها هم حتما جزو اقتشاش گرا هستند.
ظاهرا اسم کشورمون اسلامیه اما مسئولین ما بویی از اسلام نبرده اند.
شما که پول درمان ندارید عزیزان طب مدرن پرعارضه پرهزینه است هم نمونه برداری ریسک پخش بیماری داره هم شیمی درمانی کم بازده و پرهزینه. راه درمان یرطان در طب سنتی کم هزینه و موثره. روزانه یک عدد سیر خام ناشتا. یکساعت بعد اب داغ زنجبیل و ابلیموی طبیعی نه صنعتی هم بزنید با کمی عسل طبیعی بخورید. اگر به سلامتکده های طب سنتی مراجعه کنید داروهای متناسب مزاج و سن و نوع بیماری بهتون داده میشه. این جایگزین اون نیست ولی وقتی چاره و پول نیست اماحانش کنید قول میدم بالای هشتاد درصد امکان درمان کامل بیماری یا بهبود چشمگیر و ادامه حیات هست به امید خدا. امیدواری و حفظ امید و روحیه و توکل به خدا مهمه . سلامت باشید
ناشناس
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
◀️زردچوبه: حاوی ماده فعال کورکومین است که به عنوان یک آنتیاکسیدان قوی و ضدالتهاب شناخته میشود و ممکن است در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی مؤثر باشد.
◀️ چای سبز: دارای پلیفنولها و آنتیاکسیدانهای قوی است که میتوانند از آسیب سلولی جلوگیری کنند و به عنوان یک ماده ضدسرطان معرفی شدهاند.
◀️ زنجبیل: به کاهش التهاب و تسکین تهوع که یکی از عوارض جانبی شیمیدرمانی است کمک میکند.
◀️ قارچهای دارویی: مانند قارچ ریشی و شیتاکه که به دلیل خواص تقویتکننده سیستم ایمنی بهعنوان درمانهای مکمل در برخی از جوامع مورد استفاده قرار میگیرند.
ناشناس
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
