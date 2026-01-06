ظرفیت تولید و فرآورش گاز کشور افزایش یافت
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از شانا،محسن پاکنژاد با تشریح سفر یکروزه خود به عسلویه و جم و با اشاره به بازدید از سکوی ۱۳A پارس جنوبی اظهار کرد: این سکو حدود ۱۰ سال قبل بهدلیل برخورد شناور عملاً از مدار تولید خارج شده بود، اما با همت و تلاش همکاران ما در شرکت نفت و گاز پارس، مشکلات مربوط به ساختار سکو برطرف شده است.
وی افزود: هماکنون نیز چاههای درونمیدانی بهتدریج در حال حفاری است و با ورود این چاهها به مدار، تولید گاز در بخش بالادست تقویت میشود.
وزیر نفت با اشاره به افتتاح ردیف آسیبدیده پالایشگاه فجر جم گفت: این ردیف خرداد امسال مورد اصابت قرار گرفته بود، اما همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه فجر جم توانستند ظرف مدت ۶ ماه آن را دوباره وارد مدار تولید کنند که دستاورد بسیار ارزشمندی محسوب میشود.
پاکنژاد تصریح کرد: با راهاندازی دوباره این ردیف، ظرفیت فرآورش گاز کشور حدود ۱۳ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به بازدید از روند بازسازی یکی از ردیفهای آسیبدیده پالایشگاه فاز ۱۴ گفت: این پروژه از نظر مبانی فنی و اجرایی پیشرفت بسیار خوبی دارد و امیدواریم در یک زمانبندی کوتاه این ردیف نیز به مدار تولید بازگردد.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به بازدید از مجتمع پتروپالایش کنگان اظهار کرد: این مجتمع که زیرمجموعه شرکت اهداف است، از واحدهای فعال و سودآور بهشمار میرود و شرایط مناسبی را در تولید پشت سر میگذارد.
پاکنژاد بیان کرد: البته در این حوزه نیاز به سرمایهگذاری بیشتری وجود دارد و تلاش میکنیم با تمرکز بر رفع موانع سرمایهگذاری، مشکلات موجود را حلوفصل کنیم.