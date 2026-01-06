اعتراض یک بازنشسته به سیستم دهکبندی دولت
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یک بازنشسته تامین اجتماعی از قطع یارانه نقدی خود به دلیل آنچه واجد شرایط نبودن اعلام شده، انتقاد کرد.
این بازنشسته گفت: هر ماه حدود ۲۰ میلیون حقوق میگیرم، یک آپارتمان کلنگی ۶۰ متری و یک پژوی مدل ۸۶ دارم؛ ما یک خانواده چهار نفره هستیم؛ من و همسرم، دخترم که سر کار میرود و پسرم که از خدمت سربازی برگشته و بیکار است و خرج زندگی او هم بر عهده من است. نکند برای اینکه دخترم سر کار میرود، یارانه ما قطع شده؟!
او ادامه داد: هرچه شکایت کردیم به جایی نرسیدیم؛ من حتی یک ریال هم پسانداز ندارم؛ هیچ دارایی دیگری هم ندارم اما نمیدانم چرا ناگهان یارانه ما را قطع کردند!
این بازنشسته میگوید: سیستم دهکبندی دولت ایراد دارد؛ در این تورم سنگین، مزدبگیرانی که منبع درآمد دیگری جز حقوق ماهانه خود ندارند نباید در دهکهای ۸ و ۹ طبقهبندی شوند؛ این عادلانه نیست.
حقوقها را هم با دلار آزاد حساب کنید
من هم عین شرایط شما و بازنشسته حقوق بگیر به خاطر یک بار مسافرت به ترکیه دهک 10 حساب کرده اند
با این گرونی سرسام اور یعنی وضع من بهتر شده که شدم دهک 10