اعتراض یک بازنشسته به سیستم دهک‌بندی دولت

یک بازنشسته تامین اجتماعی از قطع یارانه خود انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۸۲
| |
11077 بازدید
|
۱۵
اعتراض یک بازنشسته به سیستم دهک‌بندی دولت

 

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یک بازنشسته تامین اجتماعی از قطع یارانه نقدی خود به دلیل آنچه واجد شرایط نبودن اعلام شده، انتقاد کرد.

این بازنشسته گفت: هر ماه حدود ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرم، یک آپارتمان کلنگی ۶۰ متری و یک پژوی مدل ۸۶ دارم؛ ما یک خانواده چهار نفره هستیم؛ من و همسرم، دخترم که سر کار می‌رود و پسرم که از خدمت سربازی برگشته و بیکار است و خرج زندگی او هم بر عهده من است. نکند برای اینکه دخترم سر کار می‌رود، یارانه ما قطع شده؟!

او ادامه داد: هرچه شکایت کردیم به جایی نرسیدیم؛ من حتی یک ریال هم پس‌انداز ندارم؛ هیچ دارایی دیگری هم ندارم اما نمی‌دانم چرا ناگهان یارانه ما را قطع کردند!

این بازنشسته می‌گوید: سیستم دهک‌بندی دولت ایراد دارد؛ در این تورم سنگین، مزدبگیرانی که منبع درآمد دیگری جز حقوق ماهانه خود ندارند نباید در دهک‌های ۸ و ۹ طبقه‌بندی شوند؛ این عادلانه نیست.

دهک بندی بازنشسته تامین اجتماعی قطع یارانه
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵۴
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
78
پاسخ
این بازنشسته محترم انتقاد کرد، انتقاد بجایی هم بود، ولی کو گوش شنوا؟ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
همین که اجازه داره انتقاد کنه و فعلا کسی هم باهاش کاری نداره جای شکرش باقیست
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
64
پاسخ
آیا این مصداق ظلم و ستم نیست؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
39
پاسخ
وقتی همه چی را با دلار آزاد حساب میکنید اصلا دهک بندی معنی ندارد این حق همه هست به همه یارانه بدهید بعدش هر کی بیشتر مصرف کرد پول بیشتری هم بپردازد
حقوقها را هم با دلار آزاد حساب کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
36
پاسخ
از زمانیکه بر مبنای این دهک بندی یارانه داده شده است حق خیلی ها ضایع شده و به خیلی ها بی مرد پرداخت شده است 😩😮👺😈😇🙋
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
28
پاسخ
باز هم خوبه شما را دهک 9 یا 8 زده اند
من هم عین شرایط شما و بازنشسته حقوق بگیر به خاطر یک بار مسافرت به ترکیه دهک 10 حساب کرده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
باز خوبه شما ی سفر خارج رفتی من که باز نشسته تامین اجتماعی هستم وتا بحال پامو ازاین مملکت بیرون نگذاشته ام و حدود 25 حقوقمه و ی دفعه از دهک 7 شدم 10 چی بگم
با این گرونی سرسام اور یعنی وضع من بهتر شده که شدم دهک 10
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
25
پاسخ
سلام ، متاسفانه در این کشور کرامت انسانی از بین رفته و دولت و مجلس هیچ اعتنایی به مردم ندارن.بنده هم بازنشیته و یک درآمد ثابتی دارم و مثل این بزرگوار یهو از دهک پنجم وارد دهک دهم شدم.. جایی هم برای اعتراض وجود نداره!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
33
پاسخ
الان ایشان با بابک زنجانی در یک دهک هستند
محمدرضا نوشادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
26
پاسخ
سلام من یک بازنشسته و ایثارگر هفت سال دفاع مقدسم یارانه منو در آذر ماه قطع کردن با بیست تومن حقوق و کلی بیماری و ۶۹ سال برای من دهک ده برای ثبت کردن و حتی کالا برگ هم ندادن این عدالت هست
پاسخ ها
سید عباس سین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
من نوعی از تمام خون دل خوردگان جنگ تحمیلی سپاسگزارم و سر تعظیم فرود می اورم حق شما این نیست .
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
24
پاسخ
سلام. من نیز معلم بازنشسته هستم. بخاطر وامی که برداشتم از دهک پنج به نه تغییر یافتم. اگر زندگی ما رو به راه بود نیازی به وام نبود که بردارم. یعنی وامی را که خود دولت به حسابم ریخته خبر ندارد که جزو سرمایه من به حساب آورده است؟
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
19
پاسخ
دل آدم به درد میاد.بعد از یک عمری زحمت کشی و با آبرو زندگی کردن آخرش هشت ت گرو نه ت باشه.
