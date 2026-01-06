واکنش یوسف پزشکیان به توییت بذرپاش
یوسف پزشکیان در واکنش به توییت بذرپاش نوشت: درست میگن این تصمیم باید در زمان دولتهای قبل گرفته میشد.
بله این موضوع باید در دولتهای قبل حل میشد .
ناشناس| |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اخه درگاه رانتش بسته شده ناراحته . بعد دم از حمایت مردم میزند. پس کی وقتش است بفرمایید تا رییس جمهورهای قبلی و بعدی اقدام کنند
یک سری آدم اشتباهی افتادن به جون مردم و در توییتر فیلتر شده برای مردم طنازی می کنند برای هم
اینم شده بادی گارد باباش. استخدام شده برای همین کار
ناشناس| |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
سردار| |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بدترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی همین دولت فعلی است، حتی از دوره احمدی نژاد و روحانی هم بدتره
ناشناس| |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اما اینکارش هم درسته
ایشالا همین باعث بشه از رتبه اخر کمی صعود کنه
پزشکیان اگر راست می گفت باید از این رانتخواران مالیات بیشتری می گرفت و برخی از سود حاصل از تفاوت ارزها را به خزانه دولت بر میگرداند.
الان این رانتخواران با خارجی ها همدست می شوند و قیمت ها را چند برابر بالا می برند
سردار| |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
