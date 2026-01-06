صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واکنش یوسف پزشکیان به توییت بذرپاش

یوسف پزشکیان در واکنش به توییت بذرپاش نوشت: درست می‌گن این تصمیم باید در زمان دولت‌های قبل گرفته می‌شد.
به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان در واکنش به توییت بذرپاش نوشت: درست می‌گن این تصمیم باید در زمان دولت‌های قبل گرفته می‌شد. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
11
89
پاسخ
بله این موضوع باید در دولتهای قبل حل میشد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
جناب بذرپاش، چطور با مدرک مهندسی صنایع قبول کردی وزیر راه و شهرسازی بشی که تخصصش رو نداشتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
78
پاسخ
اخه درگاه رانتش بسته شده ناراحته . بعد دم از حمایت مردم میزند. پس کی وقتش است بفرمایید تا رییس جمهورهای قبلی و بعدی اقدام کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
80
پاسخ
یک سری آدم اشتباهی افتادن به جون مردم و در توییتر فیلتر شده برای مردم طنازی می کنند برای هم
ناشناس
|
Oman
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
54
پاسخ
تورم صد درصدی و افزابش حقوق 21 درصدی کدوم دولت باید انجام میشد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
7
76
پاسخ
رانتخوار ها عزا گرفته اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
51
42
پاسخ
اینم شده بادی گارد باباش. استخدام شده برای همین کار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
شما رییس جمهور میشدی اتوبوسی فامیل هات رو می اوردی ریاست جمهوری
سردار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
شما به حرف و سخن توجه کن بدون حب و بغض و به گوینده توجه نداشته باش ببین حرف و سخن بجا و درسته یا نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
61
32
پاسخ
بدترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی همین دولت فعلی است، حتی از دوره احمدی نژاد و روحانی هم بدتره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
باشه زیاد جوش نزن.
ناشناس
| Germany |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
درسته
اما اینکارش هم درسته
ایشالا همین باعث بشه از رتبه اخر کمی صعود کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
9
30
پاسخ
ارز زانتی دستاورد دولت روحانیه ،ارز۴۲۰۰ تومنی
اسداله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
9
31
پاسخ
پزشکیان اگر راست می گفت باید از این رانتخواران مالیات بیشتری می گرفت و برخی از سود حاصل از تفاوت ارزها را به خزانه دولت بر میگرداند.

الان این رانتخواران با خارجی ها همدست می شوند و قیمت ها را چند برابر بالا می برند
پاسخ ها
سردار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اقای اسد اله بزرگوار با کدام قانون مالیات بیشتر بگیره؟ باید این شاهراه بخور بخور قطع بشه و اگر نظارت و برنامه ریزی شده باشه قیمتها رو میتونن کنترل کنن
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
20
پاسخ
آقای بذرپاش، قیر یارانه ای رو حداقل زمانی وزیر بودی اصلاح میکردی
