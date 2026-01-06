یوسف پزشکیان در واکنش به توییت بذرپاش نوشت: درست می‌گن این تصمیم باید در زمان دولت‌های قبل گرفته می‌شد.

واکنش یوسف پزشکیان به توییت بذرپاش

به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان در واکنش به توییت بذرپاش نوشت: درست می‌گن این تصمیم باید در زمان دولت‌های قبل گرفته می‌شد.