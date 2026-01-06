پیامدهای طلاق خواب
به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: طلاق خواب یک اصطلاح برای توصیف جدا خوابیدن زوجهای متاهل است. در این پدیده، زوجین به دلایل مختلف با یکدیگر موافقت میکنند که بهطور جداگانه بخوابند.
بر اساس نظرسنجی از ۲۲۰۰ بزرگسال آمریکایی در سال ۲۰۲۳ انجام شده است، از هر ۵ زوج یک زوج حداقل گاهیاوقات در اتاقهای جداگانه خانه میخوابند.
رایجترین دلایل طلاق خواب زوجین
جدا خوابیدن زن و شوهر موضوعی است که میتواند با دلایل مختلفی و گوناگونی داشته باشد. علل جدا خوابیدن برخی از زوجین عبارتند از: مشکلات عاطفی؛ نارضایتی زناشویی زوجین از یکدیگر؛ بالا رفتن سن زن و شوهر چراکه با مسن شدن میل جنسی ممکن است افت کند و دیگر نخواهند یک جا بخوابند؛ برخی به لحاظ فرهنگی عیب و زشت میدانند که پا به سن گذاشتهاند و عروس و داماد دارند ولی یک جا بخوابند؛ مشکلات و اختلالات خواب مانند خروپف کردن و ...؛ نگهداری از کودکان و خوابیدن در اتاق آنها. در خور ذکر است جدا خوابیدن زوجین میتواند با توافق و رضایت هر دو اتفاق بیفتد یا یکی از آنها بدون توجه به نیازها و خواسته طرفمقابل در این باره تصمیم بگیرد.
پیامدهای منفی جدا خوابیدن زوجین
باتوجه به دلایل جدا خوابیدن و مدت زمان حل آن، این مسئله میتواند موقت یا دایم باشد. به هرحال پیامدهای منفی این موضوع بیشتر از اتفاقات مثبتی است که به دنبال آن ایجاد میشود. تقریبا در تمامی فرهنگها این انتظار وجود دارد که زوجین محل خواب یکسانی داشته باشند و اگر نباشد احتمال رخداد پیامدهای منفی هم وجود دارد. مانند:
۱ افزایش احتمال خیانت| بیتوجهی به نیازهای زناشویی همسر که معمولا بهدنبال جدا کردن محل خواب ایجاد میشود باعث شده تا هر یک زوجین به دنبال راههای دیگر برای رفع نیاز خود شود و این افزایش احتمال خیانت را میتواند به همراه داشته باشد.
۲ کاهش ارتباط میان زوجین| جدا کردن محل خواب تا حدی میتواند روابط عاطفی بین زن و شوهر را مختل کند. برقراری ارتباط عاطفی در پایان روز فواید بسیاری برای سلامت جسمی و روحی زوجین به همراه دارد. استفاده از کلمات محبت آمیز و ... میتواند خستگی یک روز سخت را از همسران دور کرده و انگیزه و امید بیشتری برای روز کاری بعد ایجاد کند.
۳تاثیر منفی روی فرزندان| کیفیت ارتباط بین زوجین تاثیر بسیاری بر رشد هیجانی فرزندان سلامت روحی آنها و همینطور موفقیتشان در زندگی زناشویی خواهد داشت. جدا کردن محل خواب پدر و مادر میتواند پیامآور خیلی از تلخیها باشد که فرزندان این را متوجه میشوند.
راهکارهایی برای پایان دادن به این مشکل
علت اصلی را درمان کنید| اول به این سوال پاسخ دهید که چرا محل خوابتان جدا شده؟ شاید این موضوع به اختلالات خواب بر میگردد نه مشکلات عاطفی و زناشویی. اگر علت این است از متخصصان میتوان بهره جست. مانند اختلالات در چرخه خواب، کابوس دیدن و ...، اما اگر علت مشکلات عاطفی باشد و مشکل به سادگی قابل حل نبود، کمک گرفتن از مشاور میتواند راه چارهای باشد.
با همسرتان صحبت کنید| اگر جدا خوابیدن شما و همسرتان بر خلاف میل شما یا کلا نظر شما اتفاق افتاده، بهتر است با هم صحبت کنید و احساس و نظرتان را بازگو کنید. این را بدانید قهر کردن لجبازی و پرخاشگری کردن شما را به هدفتان نمیرساند.
رابطه زناشویی را منتفی نکنید
اگر به هر دلیلی جدا از یکدیگر میخوابید سعی کنید رابطه زناشوییتان را قطع نکنید چراکه چالشها و مخاطرات فراوان خودش را به دنبال میآورد.
از مشاور کمک بگیرید همانگونه که وقتی بیمار میشویم و دیگر چارهای نداریم به پزشک مراجعه میکنیم وقتی زندگی زناشویی و عاطفی ما هم دچار اختلال میشود باید از روان شناس و مشاور کمک بگیریم. چون متخصص این حوزه هستند و برای یاری رسان راههایی دارند که شاید زوجین بلد نباشند.