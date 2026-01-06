هوای تهران در آستانه وضعیت قرمز

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۵۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در آستانه وضعیت قرمز (ناسالم برای همه گروه ها) قرار دارد.

در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

هوای تهران برای ششمین روز متوالی در وضعیت ناسالم قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده نیز تداوم داشته باشد.

طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا "قابل‌قبول" است، اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد، هوا در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار می‌گیرد و بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل‌قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.