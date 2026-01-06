صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زیرمیزی؛ هزینه‌ای که بیمار از ترس جانش می‌پردازد

«زیرمیزی» در نظام سلامت دیگر یک «تخلف پنهان» نیست؛ واقعیتی است که کتمان نمی‌شود؛ از مطالبه پول نقد و سکه گرفته تا رد و بدل شدن دلار و طلا در مطب و اتاق‌های عمل، هزینه‌هایی که خارج از صورت‌حساب رسمی به بیماران تحمیل می‌شود و حق همگانی درمان و دسترسی عادلانه به آن را زیر سوال می‌برد.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۷۰
| |
2703 بازدید
|
۱۰
زیرمیزی؛ هزینه‌ای که بیمار از ترس جانش می‌پردازد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حق درمان، در قوانین و اسناد بالادستی، حقی همگانی است؛ حقی که باید بدون تبعیض، با کیفیت و از مسیر‌های شفاف و قانونی در دسترس مردم قرار گیرد؛ مبحثی که در واقعیت امروز نظام سلامت، برای بسیاری از بیماران به یک مسیر پرهزینه و فرسایشی تبدیل شده؛ مسیری که در آن، هزینه‌هایی خارج از صورت‌حساب رسمی بیمارستان، از بیماران مطالبه می‌شود؛ هزینه‌هایی که رسید ندارد، بیمه نمی‌شناسد و کسی هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرد..

در کش و قوس مسایل اقتصادی و به بهانه تعرفه‌های غیرواقعی، «زیرمیزی» دیگر در روایت‌ها و حتی رسانه‌ها، بدون شگفتی بازگو می‌شود و البته ظاهرا برخورد مؤثر و بازدارنده‌ای هم با آن صورت نمی‌گیرد و هر بار، توپ به زمین «تعرفه‌های غیرواقعی» انداخته می‌شود؛ اما آیا این توجیهی برای دست بردن در جیب بیمار مستاصل است؟

«زیرمیزی»؛ تخلفی که عادی شده

سال‌هاست که زیرمیزی در نظام سلامت از مرحله انکار عبور کرده و کمتر مسئولی اصل وجود آن را رد می‌کند؛ اما در عین حال، کمتر اراده‌ای هم برای برخورد شفاف و بی‌تعارف با آن دیده می‌شود. در این میان، همواره یک استدلال تکراری به عنوان علت اصلی زیرمیزی مطرح می‌شود؛ پایین بودن تعرفه‌های پزشکی و فاصله آن با قیمت تمام‌شده خدمات و البته بیمه‌های ضعیف و ناتوان در پوشش‌های کامل؛ استدلالی که اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما نمی‌تواند توجیه‌کننده نقض حقوق بیماران باشد.

در چنین شرایطی و در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مشاغل، از معلمان و کارگران گرفته تا پرستاران و کارکنان خدمات عمومی، دستمزدی کمتر از زحمت و تخصص خود دریافت می‌کنند، این سوال مطرح می‌شود چرا در حوزه سلامت، نارضایتی از دستمزد، به مطالبه مستقیم و غیررسمی پول از جیب مردم منجر شده است؟

وقتی «تعرفه»، سپر دفاعی زیرمیزی می‌شود

در همین راستا نیز، دکتر رییس‌زاده - رییس کل سازمان نظام پزشکی در اظهارات اخیر خود، بار‌ها نسبت به غیرواقعی بودن تعرفه‌ها هشدار داده و آن را عاملی برای کاهش کیفیت خدمات، فرسایش نیروی انسانی و افزایش دریافت‌های غیرمتعارف دانسته است.

رییس‌زاده در این باره بار‌ها گفته است که «سهم دستمزد پزشک در صورت‌حساب‌های بیمارستانی به کمتر از ۱۵ درصد رسیده و بخش عمده هزینه‌ها به تجهیزات، دارو و هتلینگ اختصاص دارد»؛ وضعیتی که به گفته او، باعث شده «ویزیتی که باید حدود یک میلیون تومان باشد، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شود.»

این هشدار‌ها اگرچه قابل تأمل و نیازمند پاسخ و تدبیر سیاست‌گذار است، اما یک حلقه مفقوده بزرگ دارد؛ هیچ‌کجا توضیح داده نمی‌شود که چرا فشار این ناترازی باید مستقیما بر دوش بیمار و خارج از سازوکار رسمی تحمیل شود؟

بیمار؛ قربانی بی‌صدای ناترازی‌ها

در عمل، آنچه بیمار با آن مواجه است، نه صورت‌حساب شفاف بیمارستان است و نه حمایت کامل بیمه‌ها. او با مطالبه‌ای روبه‌رو می‌شود که معمولا در اضطراری‌ترین لحظه زندگی‌اش درخواست می‌شود و چاره‌ای جز پذیرش نیز ندارد. بی‌تردید در چنین شرایطی، «انتخاب» معنای خود را از دست می‌دهد و پرداخت زیرمیزی، به بهای زنده ماندن، حفظ سلامت یا جلوگیری از تعویق درمان تبدیل می‌شود؛ بنابراین طبیعی است وقتی پای سلامت زن و بچه و پدر و همسر میان باشد، دیگر برای بیمار «قانون» و «تعرفه» تعریفی ندارد و دار و ندارش را می‌دهد که کارش راه افتد.

این در حالی است که منشور حقوق بیمار برای بیمارستان‌ها تعریف شده و قانونا نیز بیمار حق دارد بداند هزینه درمانش دقیقا چقدر است، چه بخشی را بیمه می‌پردازد و چه بخشی را باید شخصا تقبل کند؛ بنابراین قاعدتا پرداخت‌های خارج از صورت حساب بیمارستانی و زیرمیزی، نه تنها گوشه چشمی به حقوق بیمار ندارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز مورد خدشه قرار داده است.

پایین بودن تعرفه یا ضعف نظارت؟

در هر حال از یک سو، مسوولان صنفی هشدار می‌دهند که ادامه تعرفه‌های غیرواقعی، به افزایش دریافت‌های غیرمتعارف منجر می‌شود، از سوی دیگر، سال‌هاست که برخورد مؤثر، علنی و بازدارنده‌ای با مصادیق آشکار زیرمیزی صورت نگرفته است و بار‌ها به این توجیه اکتفا شده که تعداد کمی از پزشکان از تعرفه‌های رسمی عدول می‌کنند و همه را نباید با یک چشم دید. اما اگر واقعا «تعداد کمی از پزشکان» مرتکب این تخلف می‌شوند، چرا برخورد با همان «تعداد کم» تا این حد دشوار و نشدنی به نظر می‌رسد؟

لازم به یادآوری است که ماجرای کنار گذاشته شدن یکی از معاونان وزیر بهداشت به دلیل حاشیه‌های مرتبط با زیرمیزی؛ هرچند هرگز به‌صورت شفاف تشریح نشد؛ اما نشانه‌ای است از اینکه شاید این پدیده، حتی در سطوح مدیریتی هم به خط قرمز واقعی تبدیل نشده است.

ویزیت ارزان؛ چالش واقعی یا بهانه دائمی؟

در مجموع سازمان نظام پزشکی و دست‌اندرکاران سلامت کشور به‌درستی بر این نکته تأکید دارند که قیمت خدمات سلامت چه سرپایی و چه بستری و بیمارستانی و به‌ویژه در بخش خصوصی، با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و تعرفه‌ها باید واقعی و بیمه‌ها باید قیمت تمام‌شده را بپذیرند تا فشار به مردم منتقل نشود. اما تا زمانی که این اصلاح ساختاری رخ نداده باز هم سؤال اصلی پابرجاست که آیا اخلاق پزشکی و حرفه‌ای اجازه می‌دهد این شکاف، با دریافت پول خارج از ضابطه از بیمار جبران شود؟

سیاست‌گذار کجاست؟‌

می‌توان گفت که زیرمیزی، محصول یک زنجیره معیوب است؛ تعرفه‌گذاری غیرواقعی، بیمه‌های ناتوان و پوشش‌های ضعیف، ضعف نظارت مؤثر و البته سکوت و عادی‌سازی اجتماعی. قاعدتا در این زنجیره، تنها حلقه‌ای که صدایی ندارد، بیمار است؛ همان کسی که حالا هزینه درمانش را به نرخ روز طلا و دلار می‌پردازد!

در هر حال آنچه در تحلیل‌ها به‌عنوان «ناترازی تعرفه» یا «ضعف بیمه» مطرح می‌شود، در واقعیت زندگی بیماران به فشار مستقیم، اضطراب و حتی گاهی تحقیر بیمار ترجمه می‌شود. مسلم نیز آن است که دیگر زیرمیزی از یک «تخلف قابل پیگرد» به یک «واقعیت قابل توضیح» تنزل پیدا کرده و در چنین شرایطی قاعدتا نه تنها کیفیت درمان بهبود نمی‌یابد بلکه بیمار نیز گا‌ها و به اذعان خود مسوولان زیر بار سنگین هزینه‌های کمرشکن سلامت، به زیر خط فقر سقوط می‌کند.

باز هم بی‌تردید مشخص است که اصلاح تعرفه‌ها، تقویت بیمه‌ها و حمایت از نیروی انسانی پزشکی ضروری است؛ اما این اصلاحات، تنها زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که هم‌زمان، ملاحظات و خط قرمز‌های زیرمیزی به‌طور شفاف، قاطع و بدون ملاحظه اجرا شود.

مجددا تاکید می‌شود که حق دسترسی عادلانه به درمان، نه با سکه و دلار و طلا، که با سیاست‌گذاری درست و نظارت واقعی محقق می‌شود. حال سوال این است وقتی همه از زیرمیزی خبر دارند، وزارت بهداشت و بیمه‌ها و مسوولان سلامت دقیقا چه می‌کنند؟ چرا هزینه ناترازی نظام سلامت، به‌جای اصلاح سیاست‌ها، باید از جیب بیمار پرداخت شود؟

مسوولان صنفی نیز تاکید دارند که تعداد پزشکان متخلف اندک است؛ اگرچه یک تخلف هم زیاد است، اما تجربه بیماران، حکایت دیگری دارد. در این باره هم باید پرسید اگر تخلف محدود است، چرا برخورد فراگیر و علنی نمی‌شود؟

در مجموع مسلم آن است که ادامه این وضعیت، نه به نفع جامعه پزشکی است و نه به نفع مردم؛ و هزینه آن چیزی جز پرداخت از جیب بیمار و بی‌اعتمادی به نظام سلامت نخواهد بود؛ بنابراین لازم است یک بار برای همیشه با واقعی دیدن هزینه خدمات، تقویت پوشش واقعی بیمه‌ای آن و البته نظارت‌های واقعی و موثر، راه را بر هر بهانه‌ای بست و بار سنگین هزینه‌های درمان را از دوش بیماران برداشت؛ تا به این ترتیب بیمار به طور واقعی رنجی جز رنج درمان نداشته باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زیرمیزی بیمار تخلف نظام سلامت تعرفه پزشکی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نامه هشدارآمیز وزیر بهداشت به رئیس صداوسیما
چالش جدی در درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟ + توضیحات
پاسخ تند نظام پزشکی به نماینده مجلس
نامه تند نماینده مجلس به وزیر بهداشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
10
4
پاسخ
مگه قرار نشد اقتصاد دستوری نباشه؟
راننده تاکسی مرغی و ایران‌خودرو و شرکای ارز بگیرتان آزاد، قیمت براساس عرضه تقاضا به کسی که تمام عمرش زحمت کشیده شب بیدار مونده شد زیرمیزی!؟
پاسخ ها
مینا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
همین زیر میزی هایی که دکترها بیمار رو مجبور به پرداخت آن میکنند چنان درد بی درمانی میشه و به جون دکتر و عزیزانش می افته که با پرداخت ده ها برابر هزینه هم قابل درمان نباشه روزی که به این روز افتادید یادتون بیارید که با بیمارها چه رفتاری داشتید و چطور تحت فشار قرارشون میزاشتید منتظر باشید
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
9
پاسخ
ما برای درمان ناباروری به پزشکی در تهران مراجعه کردیم برای ivf هزینه کلینیک 19 تومن شد ولی دکتر گفت یه 10 تومن و یه 30 تومن دیگه با دستگاه کارت خوان دیواری که داخل کنینیک بود به حساب دو نفر دیگه واریز کنید و واریز کردیم .
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
6
پاسخ
فوق تخصص ارتوپدی در بیمارستا بهمن 200 میلیون زیر میزی خواسته برای یک عمل ساده غیر از پول های بیمارستان و تجهیزات و تازه ادم هم داره که لازم شد بیاد کمکش
پاسخ ها
جمشید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
خب برو یه متخصص دیگه ،متخصص زیاده ،میتونی بیمارستان دولتی دیگه که واقعا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
میخواد بره بیمارستان لاله پول هم نده
ستارخان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
10
پاسخ
متاسفانه خیلی از پزشکان بخاطر عدم رسیدگی وزارت بهداشت و قوه قضاییه دریافت زیرمیزی را نهادینه کردند و خیلی راحت از بیمار درمانده یک یا دو سکه بهار آزادی درخواست می کنند. وزارت بهداشت می گوید تعرفه ها واقعی نیستند. من نمی دونم تعرفه ها چقدر باشند این پزشکان چشم شان سیر می شود. درآمد روزانه خیلی از این پزشکان از 20 میلیون هست تا 300 ، 400 میلیون. واقعا فاجعه است. این رفتار پزشکان با بیماران نشانه بیماری سیستم درمان و بهداشت کشور است. حداقل ایکاش آقای پزشکیان، این هم صنفی های خود را سرجای خودشان می نشاند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
2
پاسخ
مشکل ریشه ای هستش و ریشه ای باید حلش کرد و یک راه حل بیشتر نداره:
خروج کامل اختیارات آموزش پزشکی از وزارت بهداشت تحت سیطره کامل پزشکان انحصار طلب و سپردن آن مانند سابق و سایر کشورها به وزارت علوم
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
1
پاسخ
صدسال از اروپا عقب هستید ومافیای انحصار برای کسب پول بیشتر به مردم ایران خیانت کردند تعداد ارولوژیست درآلمان ۳۵۰۰ نفرهست ودرایران بعد ۴۷ سال ۱۰۹۵ نفر هست .
نوشین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
1
پاسخ
زیر میزی کلا ربطی به تعرفه ندارد فقط به علت کمبود جراح است ۴۷ سال است باتعرفه پایین حتی یک نفر اطفال وبیهوشی وپزشک عمومی زیر میزی نگرفته چرا جون تعداد زیاد است موضوع تعرفه فقط برای انحراف اذهان است .
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fEw
tabnak.ir/005fEw