صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان برداشت کالابرگ یک میلیونی اعلام شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر اعلام شده، از روز چهارشنبه مردم می‌توانند برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۶۹
| |
75648 بازدید
|
۱۲
زمان برداشت کالابرگ یک میلیونی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احمد میدری با اشاره به رویکرد جدید دولت در اجرای این طرح افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور و تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی، هدف اصلی از اجرای این طرح حفظ قدرت خرید مردم است، به همین دلیل، شیوه جدیدی در ارائه کالابرگ طراحی شده است.

دو انتخاب برای مردم در طرح جدید کالابرگ
خرید با قیمت روز یا سهمیه ثابت

او گفت: در این شیوه، مردم یا می‌توانند اعتبار کالابرگ (یعنی یک میلیون تومان) را با قیمت‌های روز از مجموعه کالاهای عرضه‌شده خریداری کنند یا اینکه می‌توانند کالاها را با قیمت‌های سابق به میزان سهمیه تعیین شده خریداری کنند و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به سایر کالاها اختصاص دهند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این سازوکار گفت: برای مثال، قیمت روغن که پیش از این حدود ۸۰ هزار تومان برای ۸۱۰ گرم بود، با انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده، قیمت آن به حدود ۲۱۷ هزار تومان افزایش یافته است؛ افرادی که تمایل دارند، می‌توانند روغن را با همان قیمت ۸۰ هزار تومان با سهمیه ماهانه ۸۱۰ گرم دریافت کنند.

افزایش ۵۰۰هزار تومانی قیمت سبد مصرفی خانوار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در مجموع، قیمت سبد مصرفی خانوار حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، بیش از قیمت کالاهای اساسی است که به طور متوسط  جامعه مصرف می‌کند.

وی افزود: در اثر این سیاست، قیمت‌ کالاهایی مانند روغن، برنج و مرغ افزایش پیدا کرده و بیشترین افزایش نیز مربوط به روغن خوراکی است. اما مجموع این قیمت‌ها براساس میانگین مصرف ۵۰۰ هزار تومان است. مردم می‌توانند کالاها را با قیمت‌های سابق تهیه کنند تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

قیمت سابق روغن، مرغ و برنج با سهمیه کالابرگ حفظ می‌شود

میدری ادامه داد: به همین ترتیب، قیمت مرغ می‌تواند همچنان در سطح ۱۳۵ هزار تومان، قیمت برنج حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پنیر حدود ۹۲ هزار تومان باقی بماند. جزئیات این شیوه جدید در برنامه‌ای مفصل‌تر توسط بنده یا همکارانم به اطلاع مردم خواهد رسید.

۷۱ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ

وی درباره افراد مشمول طرح نیز توضیح داد: در مرحله اول، از روز چهارشنبه ۷۱ میلیون نفر می‌توانند از اعتبار کالابرگ استفاده کنند.

ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی از شنبه

او افزود: همچنین افرادی که پیش‌تر یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند، از روز شنبه امکان ثبت‌نام در سامانه را خواهند داشت و در همین ماه می‌توانند کالابرگ دریافت کنند.

میدری تأکید کرد: ثبت‌نام از طریق سامانه انجام می‌شود و تنها چند دقیقه زمان می‌برد. از مردم درخواست می‌کنیم طبق زمان‌بندی اعلام‌شده به سامانه مراجعه کنند و از مراجعه حضوری به وزارت تعاون و ادارات کل به‌طور جدی خودداری کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد میدری یارانه یارانه یک میلیونی برداشت یارانه کالابرگ کالاهای اساسی خبر فوری واریز یارانه
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان‌بندی خرید کالابرگی دهک‌های درآمدی اعلام شد
ارزش یارانه نقدی در گذر زمان؛ از ۱۳۸۹ تاکنون
نرخ مرغ و تخم‌مرغ پس از آزادسازی کالابرگ اعلام شد
نرخ مرغ و تخم‌مرغ پس از آزادسازی کالابرگ اعلام شد
جزئیات واریز یارانه آذر ۱۴۰۴
زمان اجرای شیوه جدید کالابرگ اعلام شد
تأیید رسمی: کالابرگ الکترونیک به هفت دهک می‌رسد
کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های جدید در راه است
آخرین وضعت از پرداخت کالابرگ الکترونیک
روش استعلام واریز کالابرگ آذرماه+جزییات
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
استفاده از کالابرگ چهارم تا کی ادامه دارد؟
کالابرگ جدید: نگران افزایش قیمت‌ها نباشید!
برای این افراد یارانه یک میلیونی واریز شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
یارانه گوشت بوقلمون فعال شد
اعلام پایان مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ+جزییات
دستور پزشکیان برای پرداخت مرحلهٔ جدید کالابرگ‌ها
زمان واریز دومین شارژ ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ اعلام شد
سازمان برنامه، کالابرگ را متحول می‌کند
شرایط خرید ده قلم کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ با استفاده از کالابرگ/ سبد ۵۳۰ هزار تومانی در طرح جدید دولت؛ سهم مردم چقدر است؟
اعلام زمان واریز اعتبار کالابرگ دهک‌های یک تا سه
چه کسانی مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود؟
کالابرگ؛ وعده‌ای در میان اظهارات ضد و نقیض مسئولان / رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: کالابرگ به امسال نمی‌رسد/ وزیر رفاه: استفاده از کالابرگ برای مردم اختیاری است/ سخنگوی دولت: در تخصیص یارانه به مردم ریسک نمی‌کنیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۱۲
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
85
پاسخ
واقعا اینا مریضند... این یک میلیون تومان چه دردی از مردم دوا می کنه... باور کنید رانت خوار همیشه رانت خوار است. چون قدرت زیادی داره.. مردم بنده های خدا بیچاره اند..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مردم که در همه صحنه ها حماسه آفریدند و نمونه آن جنگ دوازده روزه به کجا رسیده اند. حق مردم این نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
26
پاسخ
آیا یارانه نقدی حذف میشود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
35
پاسخ
آقا صدامون به کجا باید برسه
مگه نمیگن برا همه واریز میشه، پس چرا پاسخ استعلام کالبرگ من صفره!!
من قبلا یارانه می گرفتم
بعد با حقوق کارمندی داشتن یه آپارتمان محقر 20سال ساخت و یه پراید شدم دهک ده!!!!!!!!
الان هم نمیدونم من که قبلا یارانه می گرفتم و دو ماهه قطع شده باید دوباره ثبت نامه کنم یا نه
چرا اینقدر پیچیده اش کردند
نمیخوای پرداخت کنید این بازی ها چیه؟
بعد میگن چرا مردم معترض میشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
توی اداره ما پاسال همه یارانه میگرفتن امسال همه رو زدن دهک دهم!!! بدون هیچ تغییری در دارایی تازه فقیرتر هم شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
20
پاسخ
لطف کردن مهریه زن نهایت تا چهارده سکه پی گیری می‌کنه این مردا باید بدن حالا یارانه از آخر زنجیره به مردم میدن چقدر ماهی یک میلیون نسیه سر خرمن حالا ایران چند میلیون جمعیت داره نزدیک نود میلیون یعنی دولت سخاوتمند ما ماهی چند میلیون میشه به مردم بده کل ایران این مبلغ چند گرم طلا میشه حساب کنید چند گرم طلا میشه یارانه کل مردم ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
36
پاسخ
وقتی اعلام کردن میشد باهاش 13 بطری روغن مایع 900گرمی خرید، امروز که جزییات رو اعلام کردن 3 بطری میشه خرید، زمان برداشت احتمالا 1 بطری هم نمیشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
34
پاسخ
این صدقه ما رو بیاد بیاره که روزگاری چجوری وبا چه امکاناتی زندگی می‌کردیم با یه حقوق کارمندی همه چی رو مفت میخریدیم حالا حقمونه چون قدر ندونستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
29
پاسخ
با این کالا برگ بی مصرف هیچ دردی از دردهای مردم دوا نمیشه... خودتون هم میدونید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
16
پاسخ
سایت حمایت کار نمیکنه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
0
پاسخ
همچی گرون میشه و کالا برگ نصفشم پوشش نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
0
پاسخ
آقا بخدا اگه مردم دهکهای ۱و۲و۳ مخصوصا سفره متوسطی داشته باشن چیز زیادی نیست سر گرم کار خودشون میشن فکر کرایه خونه کمتر اذیتشون نکنه ولله چیز زیادی نیست یعنی دولت اینم از مردم دریغ میکنه خوب دهکهای پایین له میشن
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fEv
tabnak.ir/005fEv