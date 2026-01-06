زمان برداشت کالابرگ یک میلیونی اعلام شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر اعلام شده، از روز چهارشنبه مردم می‌توانند برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احمد میدری با اشاره به رویکرد جدید دولت در اجرای این طرح افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور و تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی، هدف اصلی از اجرای این طرح حفظ قدرت خرید مردم است، به همین دلیل، شیوه جدیدی در ارائه کالابرگ طراحی شده است.

دو انتخاب برای مردم در طرح جدید کالابرگ

خرید با قیمت روز یا سهمیه ثابت

او گفت: در این شیوه، مردم یا می‌توانند اعتبار کالابرگ (یعنی یک میلیون تومان) را با قیمت‌های روز از مجموعه کالاهای عرضه‌شده خریداری کنند یا اینکه می‌توانند کالاها را با قیمت‌های سابق به میزان سهمیه تعیین شده خریداری کنند و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به سایر کالاها اختصاص دهند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این سازوکار گفت: برای مثال، قیمت روغن که پیش از این حدود ۸۰ هزار تومان برای ۸۱۰ گرم بود، با انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده، قیمت آن به حدود ۲۱۷ هزار تومان افزایش یافته است؛ افرادی که تمایل دارند، می‌توانند روغن را با همان قیمت ۸۰ هزار تومان با سهمیه ماهانه ۸۱۰ گرم دریافت کنند.

افزایش ۵۰۰هزار تومانی قیمت سبد مصرفی خانوار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در مجموع، قیمت سبد مصرفی خانوار حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، بیش از قیمت کالاهای اساسی است که به طور متوسط جامعه مصرف می‌کند.

وی افزود: در اثر این سیاست، قیمت‌ کالاهایی مانند روغن، برنج و مرغ افزایش پیدا کرده و بیشترین افزایش نیز مربوط به روغن خوراکی است. اما مجموع این قیمت‌ها براساس میانگین مصرف ۵۰۰ هزار تومان است. مردم می‌توانند کالاها را با قیمت‌های سابق تهیه کنند تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

قیمت سابق روغن، مرغ و برنج با سهمیه کالابرگ حفظ می‌شود

میدری ادامه داد: به همین ترتیب، قیمت مرغ می‌تواند همچنان در سطح ۱۳۵ هزار تومان، قیمت برنج حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پنیر حدود ۹۲ هزار تومان باقی بماند. جزئیات این شیوه جدید در برنامه‌ای مفصل‌تر توسط بنده یا همکارانم به اطلاع مردم خواهد رسید.

۷۱ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ

وی درباره افراد مشمول طرح نیز توضیح داد: در مرحله اول، از روز چهارشنبه ۷۱ میلیون نفر می‌توانند از اعتبار کالابرگ استفاده کنند.

ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی از شنبه

او افزود: همچنین افرادی که پیش‌تر یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند، از روز شنبه امکان ثبت‌نام در سامانه را خواهند داشت و در همین ماه می‌توانند کالابرگ دریافت کنند.

میدری تأکید کرد: ثبت‌نام از طریق سامانه انجام می‌شود و تنها چند دقیقه زمان می‌برد. از مردم درخواست می‌کنیم طبق زمان‌بندی اعلام‌شده به سامانه مراجعه کنند و از مراجعه حضوری به وزارت تعاون و ادارات کل به‌طور جدی خودداری کنند.