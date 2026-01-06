پیام تبریک رئیس مجلس به هموطنان مسیحی
رئیس مجلس شورای اسلامی فرارسیدن عید میلاد حضرت مسیح(ع) را به هموطنان مسیحی ارمنی و آشوری تبریک گفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف، در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس، گفت: فرا رسیدن عید میلاد حضرت مسیح را به مسیحیان ارمنی هموطنمان تبریک میگویم که این روز را جشن میگیرند. همچنین به نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی نیز تهنیت میگویم.
وی افزود: همچنین ایام عید مسیحیان آشوری در روزهای گذشته برگزار شد که این عید را به همه هموطنان مسیحی آشوری و نماینده این عزیزان در مجلس تبریک و تهنیت عرض میکنم. برای همه هموطنان مسیحی اعم از ارمنی و آشوری، از خداوند بزرگ سالی مملو از خیر، برکت و شادی مسئلت دارم.
