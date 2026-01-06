ترافیک سنگین در ورودیهای غربی و جنوبی تهران
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز سه شنبه ۱۶ دیماه اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و همچنین در آزادراه تهران - کرج - قزوین محدوده کمالشهر سنگین گزارش شده است.
وی افزود: ترافیک در بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعهنو و در محور شهریار - تهران نیز در برخی مقاطع سنگین است.
به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و هیچگونه مشکل جوی در محورهای شمالی کشور وجود ندارد.
سرهنگ محبی همچنین از مسدود بودن برخی محورهای غیرشریانی خبر داد و گفت: محورهای پونل - خلخال و خوانسار - بوئینمیاندشت بهطور کامل مسدود هستند.
وی ادامه داد: محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته) و سیسخت - پادنا نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود بوده و تردد در آنها امکانپذیر نیست.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جادهها مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.