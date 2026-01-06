جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور از ترافیک سنگین در برخی ورودی‌های پایتخت خبر داد و گفت: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در روز سه شنبه ۱۶ دی‌ماه اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و همچنین در آزادراه تهران - کرج - قزوین محدوده کمالشهر سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه‌نو و در محور شهریار - تهران نیز در برخی مقاطع سنگین است.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه مشکل جوی در محور‌های شمالی کشور وجود ندارد.

سرهنگ محبی همچنین از مسدود بودن برخی محور‌های غیرشریانی خبر داد و گفت: محور‌های پونل - خلخال و خوانسار - بوئین‌میاندشت به‌طور کامل مسدود هستند.

وی ادامه داد: محور‌های گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته) و سی‌سخت - پادنا نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود بوده و تردد در آنها امکان‌پذیر نیست.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.