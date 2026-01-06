زلزله شدید ژاپن را لرزاند
آژانس هواشناسی ژاپن سهشنبه اعلام کرد که زلزلهای ۶.۲ ریشتری منطقه «چوگکو» در غرب این کشور آسیایی را لرزاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این مرکز افزود که خطر سونامی وجود ندارد. اما چند پسلرزه قابل توجه ثبت شد. گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است.
نیروگاه برق هستهای «شیمانه» در چوگکو قرار دارد. «اداره مقررات هستهای» ژاپن اعلام کرد که اختلالی در فعالیت این نیروگاه مشاهده نشده است.
وقوع زلزله در ژاپن اتفاقی پرتکرار است. در روزهای اخیر چند زلزله پرقدرت در این کشور ثبت شده است.
مقامهای ژاپنی ۱۷ آذر ماه اعلام کردند که زلزلهای قدرتمند به بزرگی ۷.۵ ریشتر شمال ژاپن را لرزاند و ۲۳ نفر را زخمی کرد.
همچنین آژانس هواشناسی ژاپن ۲۱ آذر پس از وقوع زمینلرزهای به بزرگی اولیه ۶.۷ ریشتر در آبهای اقیانوس آرام و در نزدیکی استان «آئوموری»، برای مناطق شمالی و شمالشرقی این کشور هشدار سونامی صادر کرد.