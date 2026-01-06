بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت

سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون بامداد امروز ۱۶ دی به دلیل ابتلا به سرطان در منزل درگذشت. پیردوست در چند وقت اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، این بازیگر سینما و تلویزیون ۵ دی ۸۵ ساله شده بود.

سیاوش قاسمی بازیگر و مجری تلویزیون این خبر را تایید کرد.

پیردوست در اکثر فیلم‌های مسعود کیمیایی، مهران مدیری و سیروس الوند به عنوان بازیگر حضور داشت.

ازجمله شاخص‌ترین آثار این بازیگر عبارتند از فیلم سینمایی «خائن‌کشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینی‌فروش»، «دست‌های آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب»، «گوزن‌ها» و...

پیردوست همچنین در سریال‌های «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطه‌چین»، «شب‌های برره»، «مرد هزار چهره»، «خسته‌دلان»، «ستایش» و … حضور داشته است.