ماجرای انفجار در رباط کریم
به گزارش تابناک به نقل از مهر، رضا آقاعلیخانی، فرماندار رباطکریم با رد هرگونه خبر مبنی بر وقوع انفجار در سطح شهرستان رباطکریم اظهار کرد: مطالب منتشرشده در این خصوص که عمدتاً از سوی برخی صفحات و رسانههای معاند بازنشر شده، کاملاً کذب و بیاساس است.
فرماندار رباطکریم با اشاره به ویدئویی که اخیراً با ادعای وقوع انفجار در این شهرستان در فضای مجازی منتشر شده است، افزود: همانطور که در این ویدئو مشاهده میشود، درختان سرسبز هستند که نشاندهنده فصل بهار است، در حالی که اکنون در فصل زمستان قرار داریم و این موضوع بهروشنی نشان میدهد ادعای مطرحشده صحت ندارد.
آقاعلیخانی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی رسانههای خارجی تصریح کرد: انتشار چنین اخبار نادرستی با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در جامعه صورت میگیرد، در حالی که بر اساس گزارش مقامات محلی، وضعیت در رباطکریم کاملاً عادی و آرام است.