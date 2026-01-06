تناقض رفتاری شریفی زارچی در توئیت خبرسازش + عکس

او چندی پس از فروکش کردن اعتراضات و به بن بست رسیدن آن پروژه اغتشاش که هدایت‌های خارجی در آن مشهود بود، به رهبر انقلاب نامه‌ای‌ نوشت و درخواست کرد که ایشان دستور فرمایند که امثال او مجددا به دانشگاه برگردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شریفی زارچی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در سال ۱۴۰۱ یکی از آتش‌بیاران معرکه در فضای مجازی بود که همین امر موجب شد وزارت علوم وقت و دانشگاه شریف او‌ را تنبیه انضباطی کنند.

خطاب او‌ در این نامه، متواضعانه و به رهبر انقلاب (مدظله العالی) است؛ پس از این نامه، رهبر معظم انقلاب با بزرگواری‌ و‌ کرامت دستور دادند از پتانسیل او در دانشگاه مجدداً استفاده شود. شریفی زارچی عملاً به پروژه تجزیه طلبان کمک کرده بود اما با بزرگواری رهبر انقلاب مواجه و از تخلفات امنیتی او چشم پوشی شد.

حالا او بار دیگر که کشور با اغتشاش دیگری مواجه شده و این بار دست‌های خارجی و بویژه آمریکا و اسراییل بیش از پیش -با اعتراف خودشان- آشکار شده، بار دیگر به یاری جریان ضد ایران آمده و به تریبون تروریستهای بین المللی در فضای مجازی تبدیل شده است.

او با فراموشی آن درخواستهای خود این بار نوشته علی خامنه‌ای رهبر من نیست! و این درحالی است که او در هنگام نیاز دقیقا به رهبر انقلاب پناه برده بود.