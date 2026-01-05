سردار مرتضی قربانی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران درباره سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله آمریکا و اسرائیل گفت: «400 مجموعه سپاه و ارتش دست‌شان روی ماشه است. آماده‌اند فقط تعدی کند، با خاک یکسانش می‌کنند...» توضیح مرتضی قربانی را می‌بینید و می‌شنوید.