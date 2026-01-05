En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 41312
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۵۰۱۳۳
کد خبر:۱۳۵۰۱۳۳
145286 بازدید
نظرات: ۴۹
نبض خبر

اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند

سردار مرتضی قربانی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران درباره سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله آمریکا و اسرائیل گفت: «400 مجموعه سپاه و ارتش دست‌شان روی ماشه است. آماده‌اند فقط تعدی کند، با خاک یکسانش می‌کنند...» توضیح مرتضی قربانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مرتضی قربانی حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا ویدیو توان موشکی ایران بازدارندگی موشکی
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
سناتور آمریکایی: اگر حمله به ایران انجام شود، هدف موشک‌هاست + زیرنویس
ایران در جنگ بعدی از این امکانات نظامی دست نخورده‌اش استفاده می‌کند
نتانیاهو سراغ اردوغان رفت و از ایران گفت! + زیرنویس
رئیس دفتر کالین پاول: آمریکا در جنگ بعدی ایران و اسرائیل وارد می‌شود و ایران ناو آمریکا را می‌زند
نتانیاهو به این دلیل از آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند
سکوت نتانیاهو درباره مسئله حساس برای ایران+ زیرنویس
سناتور آمریکایی با کلاه Make Iran Great Again در فاکس نیوز!
عکس العمل مقام نظامی ایران به تهدید حمله اسرائیل
لفاظی ترامپ درباره حمله به ایران: اگر چنین کنند حتماً و فوراً! + زیرنویس
واکنش معاون پزشکیان به تهدید ترامپ: باید موشک داشته باشیم
تهدید ترامپ به حمله به ایران: ضربه سختی می‌زنیم! + زیرنویس
سردار علایی درباره جنگ تازه: تا عید، اتفاقات وخیمی ...
اتمام حجت پزشکیان درباره حمله اسرائیل در وب سایت رهبری
چرا نتانیاهو نتواند یک بار دیگر ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟
جزئیات حمله ادعایی آمریکا به کشتی چینی حامل محموله ایران + زیرنویس
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
تهدید ترامپ به بمباران ایران پس از جلسه با نتانیاهو! + زیرنویس
برآورد تحلیل گر بریتانیایی از زمان جنگ ایران و آمریکا
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌‌اند!
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
قالیباف از آماده سازی برای جنگ گفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷۱
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۴۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
136
187
پاسخ
احسنت.بیدار و هوشیار باشید. در آسمان و زمین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
149
179
پاسخ
امان ندید. درس عبرت بشه برا کاخ سفید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
129
164
پاسخ
سرباز اجنبی مخصوصا یانکی پایش را در ایران بگذارد او را سوزانده و خاکسترش را در کویر لوت بر باد می دهیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
خیلی خشن برخورد می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
42
200
پاسخ
ضربه اول خیلی مهمه اگه اونا اول حمله کنن قطعا طوری حمله می کنند که توانایی شلیک موشک ما را کاهش دهند.
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
74
181
پاسخ
اینبار نیمه کاره ولش نکنید
تکلیف رو روشن کنید. الان چند ماهه دیگه باید سایه جنگ
رو سرمون باشه؟
پاسخ ها
داود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دقیقا. اونا هم همینو میگن
یحیی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
39
185
پاسخ
جانم فدای ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
80
150
پاسخ
مجال این دفعه ندهیم با خاک یکسان باید بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
87
146
پاسخ
باید با خاک یکسان کنیم دیگه بار سومی وجود ندارد مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا
Amir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
87
128
پاسخ
دم مرام و معرفت گرم سردار قربانی ، خیلی زیبا و مخلصانه قوت قلب دادی به مردم ، انشالله خداوند پشت پناه مردان بزرگ و با ایمان و حق طلب ونیکو سرشت مثل شما و سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی باشه و سایه پر برکت رهبر معظم و عزیزمون بالاسرمون به مدد شما عزیزان و یاری خدا حفظ کنه ، انشالله روزهای فتح و پیروزی و نابودی دشمن صهیونیست هم میرسه به حول قوه الهی
پاسخ ها
ام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
باید تمام نیروهای نظامی آمریکا درکل کشورهای منطقه رو هدف قرار داده برای همیشه نابود، اگر بمب اتمی داریم الان وقتشه تمام پايگاه آمریکا وانگلیس وهمدست آنها طوری زده‌ شوند که تاصد سال هیچ جنبده نتواند در آن نقطه راه رود وزنده بماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
72
155
پاسخ
آفرین👏 در مقابل ترامپ و نتانیاهو فقط و فقط زبان قدرت و اقتدار جواب می دهد...انشالله در عمل هم چنین باشد
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟