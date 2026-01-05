نبض خبر
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشهاند
سردار مرتضی قربانی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران درباره سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله آمریکا و اسرائیل گفت: «400 مجموعه سپاه و ارتش دستشان روی ماشه است. آمادهاند فقط تعدی کند، با خاک یکسانش میکنند...» توضیح مرتضی قربانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۳۱
برچسبها:نبض خبر مرتضی قربانی حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا ویدیو توان موشکی ایران بازدارندگی موشکی
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۷۱
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۴۹
سرباز اجنبی مخصوصا یانکی پایش را در ایران بگذارد او را سوزانده و خاکسترش را در کویر لوت بر باد می دهیم.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ضربه اول خیلی مهمه اگه اونا اول حمله کنن قطعا طوری حمله می کنند که توانایی شلیک موشک ما را کاهش دهند.
اینبار نیمه کاره ولش نکنید
تکلیف رو روشن کنید. الان چند ماهه دیگه باید سایه جنگ
رو سرمون باشه؟
تکلیف رو روشن کنید. الان چند ماهه دیگه باید سایه جنگ
رو سرمون باشه؟
پاسخ ها
داود| |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
باید با خاک یکسان کنیم دیگه بار سومی وجود ندارد مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا
دم مرام و معرفت گرم سردار قربانی ، خیلی زیبا و مخلصانه قوت قلب دادی به مردم ، انشالله خداوند پشت پناه مردان بزرگ و با ایمان و حق طلب ونیکو سرشت مثل شما و سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی باشه و سایه پر برکت رهبر معظم و عزیزمون بالاسرمون به مدد شما عزیزان و یاری خدا حفظ کنه ، انشالله روزهای فتح و پیروزی و نابودی دشمن صهیونیست هم میرسه به حول قوه الهی
پاسخ ها
ام| |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶