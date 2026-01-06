در پی ناآرامی‌ها و وقوع برخی حوادث در استان ایلام، رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر حفظ آرامش عمومی و تأمین امنیت پایدار، به وزیر کشور دستور داد تیمی ویژه برای بررسی همه‌جانبه ابعاد این حوادث تشکیل شود.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پی بروز ناآرامی‌ها و وقوع برخی حوادث در استان ایلام به وزیر کشور دستور داد موضوع به‌صورت دقیق، همه‌جانبه و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این دستور، پزشکیان از وزیر کشور خواست با تشکیل تیمی ویژه متشکل از مسئولان ذی‌ربط، ابعاد مختلف حوادث رخ‌داده در ایلام، علل و زمینه‌های بروز ناآرامی‌ها و نحوه مواجهه با آن را به‌طور کامل بررسی و گزارشی جامع از نتایج این بررسی‌ها را در اسرع وقت به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند.

رئیس جمهور در این دستور با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و تبیین دقیق واقعیت‌های رخ‌داده، تصریح کرد که اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر در قبال حوادث اجتماعی و امنیتی، مستلزم شناخت دقیق شرایط میدانی، شنیدن دیدگاه‌های مختلف و بررسی مسئولانه و بی طرفانه گزارش‌هاست.