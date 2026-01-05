دستگیری عاملان اصلی آشوب در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین از شناسایی و دستگیری عوامل اصلی اغتشاش و اخلال در نظم و امنیت عمومی در جریان چند عملیات موفقیت‌آمیز خبر داد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی شامگاه دوشنبه در تشریح جزییات این عملیات اظهار کرد: در نخستین عملیات، پنج نفر از سرشبکه‌های اصلی اغتشاش که با سوءاستفاده از دغدغه‌های معیشتی مردم درصدد ایجاد ناامنی و آشوب در سطح شهر بودند، توسط ماموران انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: در عملیاتی دیگر، چهار نفر که اقدام به شعارنویسی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات می‌کردند، شناسایی و با اقدام به‌موقع ماموران انتظامی بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اجرای عملیات سوم تصریح کرد: در این عملیات، پنج نفر از آشوبگران که به ساخت و آماده‌سازی ادوات و ابزارهای تخریب مشغول بودند، دستگیر شدند. که از این افراد مقادیر قابل توجهی سلاح سرد، مواد محترقه از جمله کوکتل مولوتوف و نارنجک دستی دست ساز کشف و ضبط شد.

سردار طرهانی خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد برخی از این افراد با استفاده از پوشش‌های جعلی، از جمله پوشش نیروهای بسیج و فراجا، قصد فریب افکار عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه را داشتند که با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی ماموران، این توطئه‌ها خنثی شد.

وی در پایان یادآور شد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض، هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و آرامش شهروندان را پیگیری کرده و با عاملان آن برابر قانون برخورد خواهد کرد.