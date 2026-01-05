صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک

استاندار مازندران گفت: آتش‌سوزی کارخانه بزرگ در آمل با تلاش سریع و هماهنگ نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی استان مهار شد و نیاز به اعزام هواپیما‌های اطفای حریق از بین رفت.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۲۲
| |
164003 بازدید
|
۴۱

آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک

به گزارش تابناک، مهدی یونسی رستمی دوشنبه شب در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: با وقوع آتش‌سوزی در کارخانه آمل، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و امدادی استان به‌سرعت به‌کار گرفته شد. هماهنگی‌های لازم برای حضور هواپیما‌های اطفای حریق ایلوشین و انجام آبگیری آنها نیز صورت گرفت، اما با تلاش بی‌وقفه نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از استفاده از هواپیما‌ها صرف نظر شد.

استاندار مازندران گفت: به دلیل وجود چربی در انبار پنیر و مخزن آمونیاک لازم بود از همه امکانات برای مهار آتش استفاده شود.

وی افزود: ارزیابی میزان خسارت بعد از گزارش نهایی اعلام می‌شود.

وی با قدردانی از عملکرد نیرو‌های عملیاتی اضافه کرد: همکاری و سرعت عمل تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی موجب شد تا از گسترش خسارات جلوگیری شود و شرایط به حالت عادی بازگردد.

استاندار مازندران تأکید کرد که این حادثه بدون هیچ‌گونه تلفات جانی مهار شد و مسئولان مرتبط، ضمن بررسی علت وقوع آتش‌سوزی، اقدامات لازم برای جلوگیری از حوادث مشابه را در دستور کار قرار داده‌اند.

مدیرکل بحران مازندران: خطر برخورد با مخزن آمونیاک که ممکن بود منجر به فاجعه‌ای بزرگتر شود، رفع شد
آتش سوزی ۵ مصدوم بر جای گذاشت

حسینعلی محمدی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: با توجه به شدت آتش سوزی، آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی اجازه گسترش این آتش سوزی به بخش های مختلف کارخانه را ندادند.

وی گفت: در این آتش سوزی پنج نفر مصدوم شده بودند که نیروهای اورژانس مستقر در کارخانه کاله مصدومان این حادثه را به سرعت به مراکز درمانی منتقل کردند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: آتش سوزی شرکت کاله در آمل که از ساعت ۱۶ امروز شعله ور شده بود با تلاش آتش نشانان مهار و در مرحله لکه گیری نهایی قرار دارد.

وی گفت: با توجه به شدت آتش سوزی و روغن های موجود در انبار پنیر کارخانه کاله، اطفای حریق در این مجموعه با رعایت نکات فنی انجام و مهار شد.

محمدی با اشاره به این مطلب که در گام نخست به سرعت ظرفیت های شهرستان آمل برای اطفای حریق به‌کار گرفته شد، اظهار کرد: با دستور استاندار مازندران خودروهای شهرداری های مازندران به سرعت به محل حادثه اعزام و تعداد آنها به ۴۰ دستگاه افزایش یافت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران، علت حادثه را یک رخداد طبیعی در این مجموعه عنوان کرد و اظهار کرد: بررسی دقیق این حادثه از سوی کارشناسان فنی انجام می شود.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: این آتش‌سوزی در یک انبار پنیر با درصد چربی بالا رخ داده بود که نیاز به تجهیزات ویژه داشت. خوشبختانه با پیگیری‌های ویژه و حمایت‌های دولت، آتش مهار شده و خطر برخورد با مخازن آمونیاک که ممکن بود منجر به فاجعه‌ای بزرگتر شود، رفع گردید.

این مقام مسوول تصریح کرد: فرایند بررسی فنی میزان خسارت وارده از سوی کارشناسان مربوطه بررسی و اعلام خواهد شد.

شرکت لبنیات کاله بزرگ‌ترین واحد تولید مواد غذایی در مازندران و یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های لبنی کشور به شمار می‌آید که بیش از ۲ هزار نفر در آن مشغول کار هستند.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
82
پاسخ
رخداد طبیعی؟؟؟حتی برای زلزله وسیل هم میشه پیش بینی کرد.
وافعا نمیشه حرفی زد....
ناشناس
|
Germany
|
۰۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
136
پاسخ
منظور از چربی روغنهای مضر پالمی است که در پنیرهای صنعتی و ماستهای صنعتی میزنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
7
103
پاسخ
سلام علت. دقیق. حادثه. احتمالا. عمدی. بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
142
پاسخ
وقتی قیمتها رو در طی سه مرحله زیاد می کنند و منت هم میذارن وقتی کمیت را کم می کنند باید منتظر این حوادث بود ... امکانات عمل غافل مشو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
7
129
پاسخ
آخه کشکه کارخانه به این عظمتی الکی آتش بگیره
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
فکر کنم از مکافات عمل غافل مشو
لیلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
136
37
پاسخ
خداییش بهترین محصولات هم تولیدمیکرد پنیرکاله امل خیلی خوب و با کیفیت بود خداکمکشون کنه زود جبران خسارت کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
نترس ده برابر خسارت رو از بیمه میگیرند
یک مازندرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
خیانتی که کاله به ایران و بشریت در تولید مواد غذایی مضر کرد هیتلر تو جنگ جهانی نکرد
محسن گرجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
18
61
پاسخ
وقتی بازرسی دوره ای انجام نشود. وقتی تولید بیشتر سبب نابودی ایمنی شود. این نتیجه آن است. حوادث تا کی ادامه یابد. آتش سوزی کارخانه نساجی در مشهد. مهادن در طبس و حالا کاله آمل. نباید به ایمنی به عنوان رکن اصلی توجه کرد.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
108
پاسخ
به نظر شما اتش سوزی مشکوک نیست !!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
118
29
پاسخ
مگه دوربین و نگهبان و واحد حراست نداشته کار کار اغتشاشگران و اراذل و اوباش بوده باید دقیق بررسی شود و عوامل آتش سوزی دستگیر شوند
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
. خوبه بازرس نشدی
والا یه نفر را تا حالا نفله کرده بودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
17
115
پاسخ
روغن های پالم آتش گرفت !
