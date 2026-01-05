استاندار مازندران گفت: آتش‌سوزی کارخانه بزرگ در آمل با تلاش سریع و هماهنگ نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی استان مهار شد و نیاز به اعزام هواپیما‌های اطفای حریق از بین رفت.

به گزارش تابناک، مهدی یونسی رستمی دوشنبه شب در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: با وقوع آتش‌سوزی در کارخانه آمل، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و امدادی استان به‌سرعت به‌کار گرفته شد. هماهنگی‌های لازم برای حضور هواپیما‌های اطفای حریق ایلوشین و انجام آبگیری آنها نیز صورت گرفت، اما با تلاش بی‌وقفه نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از استفاده از هواپیما‌ها صرف نظر شد.

استاندار مازندران گفت: به دلیل وجود چربی در انبار پنیر و مخزن آمونیاک لازم بود از همه امکانات برای مهار آتش استفاده شود.

وی افزود: ارزیابی میزان خسارت بعد از گزارش نهایی اعلام می‌شود.

وی با قدردانی از عملکرد نیرو‌های عملیاتی اضافه کرد: همکاری و سرعت عمل تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی موجب شد تا از گسترش خسارات جلوگیری شود و شرایط به حالت عادی بازگردد.

استاندار مازندران تأکید کرد که این حادثه بدون هیچ‌گونه تلفات جانی مهار شد و مسئولان مرتبط، ضمن بررسی علت وقوع آتش‌سوزی، اقدامات لازم برای جلوگیری از حوادث مشابه را در دستور کار قرار داده‌اند.

مدیرکل بحران مازندران: خطر برخورد با مخزن آمونیاک که ممکن بود منجر به فاجعه‌ای بزرگتر شود، رفع شد

آتش سوزی ۵ مصدوم بر جای گذاشت

حسینعلی محمدی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: با توجه به شدت آتش سوزی، آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی اجازه گسترش این آتش سوزی به بخش های مختلف کارخانه را ندادند.

وی گفت: در این آتش سوزی پنج نفر مصدوم شده بودند که نیروهای اورژانس مستقر در کارخانه کاله مصدومان این حادثه را به سرعت به مراکز درمانی منتقل کردند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: آتش سوزی شرکت کاله در آمل که از ساعت ۱۶ امروز شعله ور شده بود با تلاش آتش نشانان مهار و در مرحله لکه گیری نهایی قرار دارد.

وی گفت: با توجه به شدت آتش سوزی و روغن های موجود در انبار پنیر کارخانه کاله، اطفای حریق در این مجموعه با رعایت نکات فنی انجام و مهار شد.

محمدی با اشاره به این مطلب که در گام نخست به سرعت ظرفیت های شهرستان آمل برای اطفای حریق به‌کار گرفته شد، اظهار کرد: با دستور استاندار مازندران خودروهای شهرداری های مازندران به سرعت به محل حادثه اعزام و تعداد آنها به ۴۰ دستگاه افزایش یافت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران، علت حادثه را یک رخداد طبیعی در این مجموعه عنوان کرد و اظهار کرد: بررسی دقیق این حادثه از سوی کارشناسان فنی انجام می شود.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: این آتش‌سوزی در یک انبار پنیر با درصد چربی بالا رخ داده بود که نیاز به تجهیزات ویژه داشت. خوشبختانه با پیگیری‌های ویژه و حمایت‌های دولت، آتش مهار شده و خطر برخورد با مخازن آمونیاک که ممکن بود منجر به فاجعه‌ای بزرگتر شود، رفع گردید.

این مقام مسوول تصریح کرد: فرایند بررسی فنی میزان خسارت وارده از سوی کارشناسان مربوطه بررسی و اعلام خواهد شد.

شرکت لبنیات کاله بزرگ‌ترین واحد تولید مواد غذایی در مازندران و یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های لبنی کشور به شمار می‌آید که بیش از ۲ هزار نفر در آن مشغول کار هستند.