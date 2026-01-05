فواد ایزدی چهره نزدیک به سعید جلیلی در تلویزیون گفت: «در ونزوئلا کمبود پارچه است؛ خانم‌ها حجاب ندارند و محیط کاملا رها است. خوش آب و هوا است و من 4-5 بار به ونزوئلا رفته‌ام.» اظهارات این استاد دانشگاه که بازتاب وسیعی داشته را می‌بینید و می‌شنوید.