کد خبر:۱۳۵۰۱۱۹
9248 بازدید
نظرات: ۳۰
نبض خبر

ونزوئلا کمبود پارچه است، خانم‌ها حجاب ندارند!

فواد ایزدی چهره نزدیک به سعید جلیلی در تلویزیون گفت: «در ونزوئلا کمبود پارچه است؛ خانم‌ها حجاب ندارند و محیط کاملا رها است. خوش آب و هوا است و من 4-5 بار به ونزوئلا رفته‌ام.» اظهارات این استاد دانشگاه که بازتاب وسیعی داشته را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر فواد ایزدی ویدیو ونزوئلا ایران آمریکا حجاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
82
پاسخ
حیف اون پول که تو رفتی .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
حیف اون وقتی که مردم برای دیدن و شنیده حرف های کارشناسان صدا و سیما تلف می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
59
پاسخ
تقبل الله حاج آقا
ناشناس
|
Spain
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
91
پاسخ
تو ونزوئلا کمبود پارچه ست و تو صدا وسیما قحطی کارشناس.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
68
پاسخ
خب بیشتر تعریف کن حاجی. ما هم میخواهیم بیشتر بدونيم
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
76
پاسخ
این استاد دانشگاه چقدر حقوق می گیرد که 5_4 بار بهونزویلا رفته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
52
12
پاسخ
یعنی یه شوخی ساده رو هم درک نمی کنید؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
39
پاسخ
فواد ایزدی هست دیگه .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
65
پاسخ
عذر می خواهم استاد با هزینه شخصی این چهار پنج بار سفر سیاحتی رفتن یا از جیب ملت مظلوم ایران؟
ناشناس
|
Thailand
|
۰۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
56
پاسخ
چقدر واسه ملت آب خورد این سفرهای شما ؟
وطن پرست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
7
14
پاسخ
جان مادرت بعضی حرفها حتی به شوخی هم نگو یا میخوای خوب اون مردم جلوه بدی بگو تو فرهنگ بدی هستند بی حجابی ربطی به کمبود پارچه نداره خلاصه بعضی حرفها بهانه میده دست عده ای دنبال اب گل الود هستند ...
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
واقعا نمیشه حتی به شوخی چیزی گفت. بعضی ها واقعا ساده هستند و درک محدودی دارند. کلموالناس بقدر عقولهم1
