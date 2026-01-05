نبض خبر
ونزوئلا کمبود پارچه است، خانمها حجاب ندارند!
فواد ایزدی چهره نزدیک به سعید جلیلی در تلویزیون گفت: «در ونزوئلا کمبود پارچه است؛ خانمها حجاب ندارند و محیط کاملا رها است. خوش آب و هوا است و من 4-5 بار به ونزوئلا رفتهام.» اظهارات این استاد دانشگاه که بازتاب وسیعی داشته را میبینید و میشنوید.
حیف اون پول که تو رفتی .....
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
عذر می خواهم استاد با هزینه شخصی این چهار پنج بار سفر سیاحتی رفتن یا از جیب ملت مظلوم ایران؟
جان مادرت بعضی حرفها حتی به شوخی هم نگو یا میخوای خوب اون مردم جلوه بدی بگو تو فرهنگ بدی هستند بی حجابی ربطی به کمبود پارچه نداره خلاصه بعضی حرفها بهانه میده دست عده ای دنبال اب گل الود هستند ...
پاسخ ها
مهدی| |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶