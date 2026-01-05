صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تصادف اتوبوس دانش‌آموزان در تهران با ۳۸ مصدوم

رئیس مرکز اورژانس استان تهران از تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در بزرگراه ارتش خبر داد و گفت: این سانحه رانندگی ۳۸ مصدوم داشت.
تصادف اتوبوس دانش‌آموزان در تهران با ۳۸ مصدوم

به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از حادثه ترافیکی اتوبوس حامل دانش‌آموزان در اتوبان ارتش و زخمی شدن ۳۸ نفر خبر داد.

شروین تبریزی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بعد از ظهر امروز در ساعت ١۵:۴٩ دقیقه، در پی وقوع تصادف یک دستگاه اتوبوس با مانع ثابت در مسیر اتوبان ارتش (غرب به شرق) – خروجی امام‌علی(ع) جنوب، نیروهای اورژانس استان تهران بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با توجه به ماهیت حادثه و تعداد بالای سرنشینان، توان عملیاتی گسترده‌ای شامل: تعداد۲ دستگاه موتورلانس، ۵ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهار کرد: در این حادثه ٣٨ نفر از سرنشینان اتوبوس که همگی دانش‌آموز بودند، دچار مصدومیت شدند. پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تریاژ در صحنه، تمامی مصدومان توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این عملیات با مدیریت صحنه، تریاژ اصولی و انتقال متمرکز مصدومان به یک مرکز درمانی مشخص و با هدف تسریع در روند درمان و افزایش هماهنگی انجام شد.

