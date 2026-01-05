به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از حادثه ترافیکی اتوبوس حامل دانش‌آموزان در اتوبان ارتش و زخمی شدن ۳۸ نفر خبر داد.

شروین تبریزی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بعد از ظهر امروز در ساعت ١۵:۴٩ دقیقه، در پی وقوع تصادف یک دستگاه اتوبوس با مانع ثابت در مسیر اتوبان ارتش (غرب به شرق) – خروجی امام‌علی(ع) جنوب، نیروهای اورژانس استان تهران بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با توجه به ماهیت حادثه و تعداد بالای سرنشینان، توان عملیاتی گسترده‌ای شامل: تعداد۲ دستگاه موتورلانس، ۵ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهار کرد: در این حادثه ٣٨ نفر از سرنشینان اتوبوس که همگی دانش‌آموز بودند، دچار مصدومیت شدند. پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تریاژ در صحنه، تمامی مصدومان توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این عملیات با مدیریت صحنه، تریاژ اصولی و انتقال متمرکز مصدومان به یک مرکز درمانی مشخص و با هدف تسریع در روند درمان و افزایش هماهنگی انجام شد.