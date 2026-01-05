صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستور عارف درباره آتش‌سوزی کارخانه کاله

معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم بسیج همگانی نهادهای خدمات‌رسان برای مهار آتش‌سوزی کارخانه کاله تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۱۵
| |
85757 بازدید
|
۵

دستور عارف درباره آتش‌سوزی کارخانه کاله

به گزارش تابناک به نقل از برنا، در پی وقوع آتش‌سوزی در کارخانه کاله در شهرستان آمل، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور طی تماس‌های تلفنی جداگانه با حسین ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، مهدی یونسی رستمی؛ استاندار مازندران و پیرحسین کولیوند؛ رئیس جمعیت هلال احمر آخرین وضعیت این حادثه را مورد پیگیری قرار داد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این تماس‌ها با تأکید بر ضرورت مدیریت سریع و هماهنگ حادثه، خواستار به‌کارگیری همه ظرفیت‌های امدادی، ایمنی و خدماتی برای مهار هرچه سریع‌تر آتش‌سوزی و جلوگیری از گسترش خسارات شد.

دکتر عارف همچنین با توجه به ابعاد حادثه، از استان‌های همجوار خواست در صورت نیاز با اعزام تجهیزات و نیروهای تخصصی، در مهار آتش و امدادرسانی همکاری کنند و بر هماهنگی کامل میان سازمان مدیریت بحران، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان، بر لزوم حفظ ایمنی شهروندان، کارکنان کارخانه و نیروهای امدادی و ارائه گزارش‌های مستمر از روند عملیات مهار آتش و اقدامات انجام‌شده تأکید کرد.

استاندار مازندران ،رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال احمر نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته و در دست انجام به معاون اول رییس‌جمهور ارائه کردند.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
119
پاسخ
نتیجه گرانفروشی چوب خدا صدا ندارد
هم وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
77
پاسخ
سلام خدا به داد کارگران زحمت کش برسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
71
پاسخ
حق مردم فقیر
دیجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
67
پاسخ
نتیجه عملکرد در پایان فصل گرانفروشی این نیز بگذرد
Gh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
48
پاسخ
مگه شیر و لبنیات هم آتش می گیره؟
